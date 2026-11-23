i Im InterContinental Wien dürfen Gäste und Kinder das riesige Lebkuchenhaus nicht nur bestaunen, sondern die essbaren Verzierungen ausdrücklich vernaschen. privat Naschen erlaubt! Hier steht das wohl größte Lebkuchenhaus Wiens Im InterContinental wird wieder geknuspert: Das handgefertigte Lebkuchenhaus lädt Groß und Klein zum Naschen ein. Von Heute Life 23.11.2026, 12:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Naschen ausdrücklich erwünscht! Während anderswo Weihnachtsdekoration nur bestaunt werden darf, heißt es im InterContinental Wien auch heuer wieder: Bitte, zugreifen. In der Lobby des Luxushotels wartet ein riesiges Lebkuchenhaus auf kleine und große Naschkatzen. Und das Beste daran: Die süßen Köstlichkeiten sind tatsächlich zum Essen da.

Süße Tradition im Wiener Luxushotel

Der Duft von Lebkuchen, Keksen und Weihnachten gehört im InterContinental Wien im 3. Bezirk mittlerweile zur Adventzeit. Das imposante Knusperhaus ist längst mehr als nur ein hübscher Blickfang. Bereits in vergangenen Jahren sorgte die süße Attraktion für weihnachtliche Stimmung. Auch 2026 wird die Tradition fortgesetzt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Seit 18. November steht das handgefertigte Lebkuchenhaus wieder im Café Vienna. Verziert mit essbaren Lebkuchen, Keksen und weiteren Süßigkeiten, ist es ein besonderer Anziehungspunkt für Familien und Kinder.

Die angesagtesten Weihnachtsmärkte der Welt im Jahr 2026 i ?

Und niemand muss sich mit dem bloßen Anschauen zufriedengeben: Die Leckereien dürfen ausdrücklich vernascht werden. Damit das süße Vergnügen nicht zu schnell endet, wird täglich nachgefüllt.

Kleine Auszeit

Wer danach noch Lust auf eine gemütliche Auszeit hat, kann im Café Vienna täglich von 10 bis 18 Uhr aus Kaffeespezialitäten und österreichischen Mehlspeisen wählen.

Besonders stimmungsvoll wird es beim täglichen Advent-Afternoon-Tea. Von 15 bis 18 Uhr werden Tee-Spezialitäten, Sandwiches und weihnachtliche Naschereien serviert. Der Preis: 30,50 Euro pro Person.