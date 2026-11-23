i Gurkerl-Lieferung erfolgt direkt bis vor die Tür - damit du mehr Zeit für alles hast, was dir Freude macht. Foto: Gurkerl Tipps für smarten Einkauf Wocheneinkauf erledigt – und du musst nicht schleppen Milch, Nudeln, Klopapier: Mit günstigen Eigenmarken und Lieferung bis an die Wohnungstür macht Gurkerl deinen Wocheneinkauf einfacher. Von Irma Basagic 24.11.2026, 00:01 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Wochenende steht vor der Tür, im Kühlschrank herrscht gähnende Leere. Milch fast aus, keine Nudeln mehr und auch die letzte Rolle Klopapier ist angebrochen. Kommt dir bekannt vor?

Also los: Für günstige Basics zum Diskonter, für den Rest in den Supermarkt und fürs Lieblingsbrot noch schnell zur Bäckerei. Am Ende sind die Sackerl schwer – und der halbe Nachmittag ist dahin. Ohne Auto musst du womöglich mehrmals einkaufen gehen, um alles Notwendige zu bekommen.

Das geht auch bequemer: Bei Gurkerl kannst du deinen Wocheneinkauf online erledigen. Du glaubst, dass das teurer ist? Nicht unbedingt: Mit günstigen Eigenmarken für die Dinge, die du jede Woche brauchst, lässt sich auch online aufs Haushaltsbudget schauen.

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Neben den Eigenmarken findest du bei Gurkerl auch bekannte Marken, Frisches, Regionales und Spezialitäten. So kannst du alles auf einmal bestellen und sparst dir die Runde durch mehrere Geschäfte. Dein Einkauf kommt direkt bis an die Wohnungstür.

Drei Tipps, die deinen Einkauf smarter machen

Wer beim Wocheneinkauf aufs Geld schaut, kann schon vor dem Bestellen einiges tun:

Erst schauen, dann bestellen: Was liegt noch im Kühlschrank, was wartet in der Vorratslade? Plane ein paar Gerichte für die Woche und schreibe auf, was fehlt. So landet weniger doppelt im Einkaufskorb.

Bei Basics Eigenmarken entdecken: Milch, Pasta oder Küchenrolle brauchst du immer wieder. Hier lohnt sich ein Blick auf die eigenen Marken von Gurkerl. Vergleiche dabei den Preis pro Kilo oder Liter.

Vorräte mit Augenmaß auffüllen: Größere Packungen können sich bei haltbaren Produkten lohnen – wenn der Grundpreis günstiger ist und du den Inhalt auch verbrauchst.

Über 500 Eigenmarkenprodukte für deinen Alltag

Eigenmarken kennst du bestimmt aus dem Supermarkt. Auch Gurkerl setzt darauf: Über 500 Eigenmarkenprodukte stehen zur Auswahl – günstig im Preis und mit verlässlicher Qualität für den Alltag. Bis Frühjahr 2027 sollen es über 1.000 werden.

Diese Namen kannst du dir für deine Einkaufsliste merken: Miil fürs Kühlregal : Milch fürs Müsli, Joghurt fürs Frühstück, Butter fürs Brot oder Käse für die Jause

: Milch fürs Müsli, Joghurt fürs Frühstück, Butter fürs Brot oder Käse für die Jause Kitchin für den Vorratsschrank : Pasta, Reis, Mehl und Paradeiser – etwa für den schnellen Teller Nudeln nach der Arbeit

: Pasta, Reis, Mehl und Paradeiser – etwa für den schnellen Teller Nudeln nach der Arbeit Yutto für die Snackpause : Knabbereien, schokolierte Nüsse und gefriergetrocknete Früchte

: Knabbereien, schokolierte Nüsse und gefriergetrocknete Früchte Moddia für den Haushalt: Klopapier, Küchenrolle und Müllsackerl. Eben die Dinge, die meist genau dann ausgehen, wenn man sie braucht

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Und wer gerne Neues probiert, findet auch Pizzamehl, Ghee oder schokolierte Früchte. So kommt neben den gewohnten Basics gleich ein bisschen Abwechslung mit.

Auch beim Auspacken gibt’s etwas zu entdecken: Die Eigenmarken kommen in bunten, verspielten Verpackungen daher. Auf vielen verstecken sich kleine Sprüche oder Wissenshäppchen – zum Schmunzeln beim Frühstück oder in der Snackpause.

Gute Qualität? Auch Fachjurys sagen Ja

Dass die Eigenmarken überzeugen können, zeigen internationale Auszeichnungen: Bei den PLMA "Salute to Excellence" Awards wurden 2024 etwa Miil Bio-Vollmilch und Kitchin Erbsen prämiert. 2025 gehörte die gefriergetrocknete Mango von Yutto zu den ausgezeichneten Produkten.

Alles auf einer Liste. Alles in einer Bestellung.

Natürlich besteht der Wocheneinkauf aus mehr als Milch und Nudeln. Bei Gurkerl kannst du zu den Eigenmarken gleich den Rest dazubestellen:

– Frisches: Obst, Gemüse, Brot, Fleisch und Fisch.

– Lieblingsprodukte: bekannte Marken und regionale Schmankerl.

– Für daheim: Drogerieartikel, Tierbedarf und Apothekenprodukte.

So wird aus mehreren Einkaufsstopps eine Bestellung. Und du hast wieder mehr Zeit für das, worauf du am Wochenende eigentlich Lust hast.

Die schweren Sackerl? Kommen bis zur Wohnungstür

Getränke, Waschmittel, große Klopapierpackungen: Gerade bei schweren oder sperrigen Einkäufen ist die Lieferung praktisch. Gurkerl bringt alles bis an deine Wohnungstür – auch ohne Lift. Leergut kannst du bei der Lieferung gleich mitgeben.

Das solltest du für deine erste Bestellung wissen: Wo? In Wien und Umgebung. Ob deine Adresse dabei ist, prüfst du online.

In Wien und Umgebung. Ob deine Adresse dabei ist, prüfst du online. Wie schnell? Je nach freiem Lieferfenster bereits ab drei Stunden nach der Bestellung.

Je nach freiem Lieferfenster bereits ab drei Stunden nach der Bestellung. Ab welchem Einkauf? Der Mindestbestellwert beträgt 39 Euro.

Der Mindestbestellwert beträgt 39 Euro. Was kostet die Lieferung? Deine erste Lieferung ist kostenlos. Danach hängen die Lieferkosten vom Bestellwert und Lieferfenster ab. Ab 79 Euro Bestellwert entfällt die Liefergebühr; 15-Minuten-Fenster kosten extra. Den genauen Betrag siehst du vor der Bestellung.

Noch ein Tipp für alle, die regelmäßig bestellen: Mit Xtra, dem Vorteilsprogramm von Gurkerl, erhältst du unter anderem zehn Prozent Rabatt auf Eigenmarken und Bio-Produkte und immer kostenfreie Lieferungen.

Bereit für einen Wocheneinkauf ohne Einkaufsrunde und Schlepperei? Entdecke jetzt die Gurkerl-Eigenmarken und bestelle bequem von daheim.