i Mandeln gelten als gesunder Snack. Pexels/Максим Вышарь Beliebter Snack Jeden Tag Mandeln essen: Das passiert mit deinem Körper Mandeln sind echte Nährstoffpakete, doch tägliches Naschen hat auch seine Tücken. Worauf du achten solltest. Von Heute Life 23.11.2026, 17:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob als kleiner Snack zwischendurch, im Müsli oder frisch geröstet vom Weihnachtsmarkt: Mandeln sind für viele ein echter Genuss. Doch die knackigen Kerne können weit mehr, als nur gut schmecken. Wer täglich eine Handvoll davon nascht, kann seinem Körper sogar etwas Gutes tun. Allerdings gibt es auch einen Haken.

Kleine Kerne, große Wirkung

Was so unscheinbar aussieht, steckt voller wertvoller Inhaltsstoffe. Mandeln liefern pflanzliches Eiweiß, Ballaststoffe, gesunde ungesättigte Fettsäuren sowie Vitamin E und Magnesium. Besonders interessant: Vitamin E hilft dabei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Magnesium unterstützt unter anderem die Muskelfunktion. Und auch die braune Schale hat es in sich. Sie enthält zusätzliche Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Wer Mandeln schält, verzichtet also auf einen Teil ihrer wertvollen Inhaltsstoffe.

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Das passiert, wenn du täglich Mandeln isst

Eine kleine Handvoll Mandeln kann gleich mehrere positive Effekte haben. Durch die Kombination aus Eiweiß, Fett und Ballaststoffen halten die Kerne vergleichsweise lange satt. Das kann helfen, Heißhunger zwischen den Mahlzeiten vorzubeugen. Auch das Herz könnte profitieren. Studien zeigen, dass regelmäßiger Mandelverzehr das sogenannte schlechte LDL-Cholesterin senken kann. Das wiederum ist günstig für die Herz-Kreislauf-Gesundheit.

Überraschend: Obwohl Mandeln reichlich Fett und Kalorien enthalten, müssen sie nicht automatisch dick machen. Eine große Auswertung von 37 Studien aus dem Jahr 2024 fand sogar kleine positive Effekte auf Gewicht und Taillenumfang. Auch die Darmflora könnte von den Ballaststoffen profitieren. Wie stark sich das langfristig auf die Gesundheit auswirkt, wird allerdings noch erforscht.

Doch es gibt auch einen Haken

So gesund Mandeln sind, unbegrenzt sollte man sie nicht naschen. Denn 100 Gramm liefern rund 550 Kalorien. Wer regelmäßig große Mengen zusätzlich zu seinen Mahlzeiten isst, nimmt schnell mehr Energie auf als geplant. Auch für die Umwelt sind die Kerne nicht ganz unproblematisch. Der Mandelanbau benötigt viel Wasser, was besonders in trockenen Anbaugebieten zur Belastung werden kann.

Vorsicht ist außerdem bei Allergien geboten. Und rohe Bittermandeln sind als Snack tabu: Sie enthalten Amygdalin, aus dem im Körper giftige Blausäure entstehen kann.

So viele Mandeln sind täglich ideal

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Erwachsenen täglich etwa 25 Gramm Nüsse und Samen. Das entspricht ungefähr einer kleinen Handvoll. Die Menge gilt allerdings für alle Nüsse und Samen zusammen, nicht allein für Mandeln. Am besten greifst du zu naturbelassenen, ungesalzenen Mandeln mit Schale. Wichtig ist außerdem die richtige Lagerung: Kühl, trocken und gut verschlossen bleiben sie länger frisch.