i Am 16. Dezember 2026 kommt "Avengers: Doomsday" ins Kino. Disney+ Superhelden-Spektakel Marvel lässt es krachen! Neuer Avengers-Trailer ist da Drei Universen, ein Superschurke und jede Menge Hollywood-Stars: Marvel heizt mit dem finalen Trailer zu "Avengers: Doomsday" die Vorfreude an. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 14:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Warten hat bald ein Ende! Marvel Studios hat den finalen Trailer und ein neues Poster zu "Avengers: Doomsday" veröffentlicht. Und eines ist klar: Besinnlich wird die Vorweihnachtszeit für Superhelden-Fans heuer nicht.

Am 16. Dezember 2026 kracht es in Österreichs Kinos gewaltig. Die Regie-Brüder Anthony und Joe Russo, die bereits mit "Avengers: Endgame" einen Mega-Erfolg landeten, schicken die Marvel-Helden erneut in einen Kampf um alles oder nichts.

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Robert Downey Jr. wechselt die Seiten

Besonders pikant: Robert Downey Jr., der jahrelang als Iron Man die Herzen der Fans eroberte, kehrt ins Marvel-Universum zurück – diesmal allerdings als Superschurke Doctor Doom.

Auch abseits davon liest sich die Besetzung wie die Gästeliste einer Oscar-Party: Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Florence Pugh, Anthony Mackie und Tom Hiddleston sind mit von der Partie. Dazu mischen mit Ian McKellen, Patrick Stewart und James Marsden auch echte "X-Men"-Veteranen mit.

Drei Universen vor dem Abgrund

In "Avengers: Doomsday" geraten die Helden dreier Universen auf einen tödlichen Kollisionskurs. Eine bislang ungeahnte Bedrohung zwingt die Superhelden zum Kampf ums Überleben.

Wer das Spektakel besonders intensiv erleben möchte, kommt auch in Österreich auf seine Kosten: Der Blockbuster wird unter anderem in Disney Digital 3D und im neuen Premium-Kinoformat "Infinity Vision" gezeigt. Riesige Leinwände, brillante Bilder und gewaltiger Sound sollen für zusätzliches Gänsehaut-Feeling sorgen.