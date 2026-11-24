Ob Dinosaurier, Außerirdische oder actionreiche Abenteuer – Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (79) hat in seiner Karriere schon so einiges auf die Kinoleinwand gezaubert. Doch jetzt sattelt der Filmemacher um: Er wagt sich erstmals an einen Western!
Wie die US-Branchenmedien "Deadline" und "Variety" berichten, setzt Spielberg dabei auf geballte Starpower. Die beiden Oscar-Preisträger Cillian Murphy ("Oppenheimer") und Jessie Buckley ("Hamnet") sollen Rollen übernehmen.
Auch hinter den Kulissen fährt Spielberg schwere Geschütze auf. Für das Drehbuch zeichnet Paul Thomas Anderson verantwortlich, dessen Politthriller "One Battle After Another" in diesem Jahr gleich sechs Oscars abräumte.
Als Vorlage dient der Roman "The Heart in Winter" des irischen Schriftstellers Kevin Barry. Statt klassischer Cowboy-Romantik erwartet die Kino-Fans eine Liebesgeschichte auf der Flucht: Zwei Liebende suchen Ende des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Westen gemeinsam das Weite.
Zur Vorbereitung haben sich Spielberg und sein langjähriger Freund Anderson ordentlich in Western-Stimmung gebracht. Die beiden sahen sich laut "Deadline" Dutzende Western auf klassischem 35-Millimeter-Film an. Auch bei der Besetzung musste Spielberg offenbar nicht lange überlegen: Murphy und Buckley waren von Anfang an seine erste Wahl.
Bis die Pferde über die Kinoleinwand galoppieren, müssen sich Fans allerdings noch gedulden. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Winter starten, der Kinostart ist für 2028 geplant.