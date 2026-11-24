i Regisseur Steven Spielberg bei der Premiere von "Disclosure Day" am Montag, dem 8. Juni 2026, im David H. Koch Theater des Lincoln Centers in New York. APA-Images / AP / Evan Agostini Hollywood-Legende sattelt um Mit 79! Spielberg wagt sich an etwas völlig Neues Mit 79 Jahren betritt Steven Spielberg Neuland: Die Hollywood-Legende dreht ihren ersten Western – und holt sich dafür echte Oscar-Kaliber ins Boot. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 13:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob Dinosaurier, Außerirdische oder actionreiche Abenteuer – Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (79) hat in seiner Karriere schon so einiges auf die Kinoleinwand gezaubert. Doch jetzt sattelt der Filmemacher um: Er wagt sich erstmals an einen Western!

Wie die US-Branchenmedien "Deadline" und "Variety" berichten, setzt Spielberg dabei auf geballte Starpower. Die beiden Oscar-Preisträger Cillian Murphy ("Oppenheimer") und Jessie Buckley ("Hamnet") sollen Rollen übernehmen.

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Oscar-Power auch hinter der Kamera

Auch hinter den Kulissen fährt Spielberg schwere Geschütze auf. Für das Drehbuch zeichnet Paul Thomas Anderson verantwortlich, dessen Politthriller "One Battle After Another" in diesem Jahr gleich sechs Oscars abräumte.

Als Vorlage dient der Roman "The Heart in Winter" des irischen Schriftstellers Kevin Barry. Statt klassischer Cowboy-Romantik erwartet die Kino-Fans eine Liebesgeschichte auf der Flucht: Zwei Liebende suchen Ende des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Westen gemeinsam das Weite.

Spielberg im Western-Fieber

Zur Vorbereitung haben sich Spielberg und sein langjähriger Freund Anderson ordentlich in Western-Stimmung gebracht. Die beiden sahen sich laut "Deadline" Dutzende Western auf klassischem 35-Millimeter-Film an. Auch bei der Besetzung musste Spielberg offenbar nicht lange überlegen: Murphy und Buckley waren von Anfang an seine erste Wahl.

Bis die Pferde über die Kinoleinwand galoppieren, müssen sich Fans allerdings noch gedulden. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Winter starten, der Kinostart ist für 2028 geplant.