i Ben Stiller und Robert De Niro sind zurück – in der verrückten Familienkomödie "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich". 2026 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. Gewinnspiel Ariana Grande bringt De Niro und Stiller zur Weißglut! Die chaotischste Familienkomödie Hollywoods ist zurück! Ab 26. November sorgen die Fockers im Kino für peinliche Momente. Wir verlosen 5x2 Tickets. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Manche Familien haben eben ganz besondere Traditionen. Bei den Fockers gehören peinliche Missverständnisse, unangenehme Verhöre und jede Menge Katastrophen einfach dazu. Jetzt ist die Kultfamilie zurück – und bekommt prominenten Zuwachs!

In der neuen Komödie "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich", die am 26. November in den österreichischen Kinos startet, treffen Comedy-Star Ben Stiller (60) und Hollywood-Legende Robert De Niro (83) erneut aufeinander. Doch diesmal sorgt nicht nur der gefürchtete Schwiegervater für Ärger. Pop-Superstar Ariana Grande (33) mischt als potenzielle Schwiegertochter die Familie ordentlich auf.

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Ariana Grande verdreht allen den Kopf

Eigentlich könnte Greg Focker (Ben Stiller) endlich durchatmen. Seine Kinder sind erwachsen, die schlimmsten Familienkatastrophen längst überstanden. Doch weit gefehlt!

Als sein Sohn Henry (Skyler Gisondo) seine neue Freundin Olivia (Ariana Grande) zum 80. Geburtstag von Familienoberhaupt Jack Byrnes (Robert De Niro) mitbringt, schrillen bei Greg sämtliche Alarmglocken.

Denn Olivia ist nicht irgendeine Freundin. Sie ist erfolgreiche Geschäftsfrau, Spitzenköchin, überzeugte Veganerin und ehemalige FBI-Geiselverhandlerin. Kurz gesagt: eine Frau, die selbst mit den schwierigsten Typen fertigwird.

Und tatsächlich schafft sie das scheinbar Unmögliche: Der sonst so misstrauische Jack schließt sie sofort ins Herz! Für Greg, der jahrzehntelang um die Anerkennung seines Schwiegervaters kämpfen musste, ist das ein Schlag ins Gesicht.

Heiratsantrag sorgt für Panik

Als Henry dann auch noch verkündet, Olivia heiraten zu wollen, ist für Greg endgültig Schluss mit lustig. Er ist überzeugt, dass die perfekte Freundin etwas im Schilde führt – und setzt alles daran, sie zu entlarven.

Was folgt, ist ein Wochenende voller Missgeschicke, Intrigen und Eskalationen. Ob im Flugzeug, in der Küche oder auf dem Radweg: Zwischen Greg und Olivia fliegen ordentlich die Fetzen. Besonders bitter: Ausgerechnet sein alter Erzfeind Jack scheint plötzlich auf der Seite der jungen Frau zu stehen.

De Niro wird zum veganen Fitness-Freak

Auch Robert De Niros Kultfigur hat sich verändert. Kurz vor seinem 80. Geburtstag ist Jack zum besessenen Gesundheitsfanatiker geworden. Vegane Ernährung, Fitness und die penible Überwachung seiner Körperwerte bestimmen seinen Alltag.

Sein geliebter Kater Jinxy ist mittlerweile verstorben, lebt allerdings als ausgestopftes Erinnerungsstück weiter. Dafür gibt es tierischen Ersatz: Schäferhund Lazarus, einen ehemaligen Polizeihund, der wegen extremer Aggressivität aus dem Dienst genommen wurde. Jack hält ihn natürlich für einen missverstandenen Kuschelbären.

Grande konnte vor Lachen kaum spielen

Für Ariana Grande ist die Rolle nach ihrem Erfolg als Glinda in "Wicked" eine neue Herausforderung. Besonders die gemeinsamen Szenen mit Ben Stiller hatten es in sich. Am Set wurde nämlich fleißig improvisiert. "Es gab viel zu viele Momente, in denen ich lachen musste oder kurz davor war", verrät die Sängerin.

Neben den drei Superstars sind auch Owen Wilson, Teri Polo und Blythe Danner wieder mit dabei. Neu zum Ensemble stoßen unter anderem Beanie Feldstein und "Stranger Things"-Darsteller Eduardo Franco.

Ab 26. November soll die Kultfamilie wieder für Lachtränen sorgen. Eines steht schon jetzt fest: Wer bei den Fockers einheiratet, braucht starke Nerven. Und wer Greg Focker zum Schwiegervater bekommt, vermutlich noch stärkere.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 30.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.