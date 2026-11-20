i Philipp Hochmair auf den Spuren von Jack Unterweger (v.l.) bei der Premiere der "Serienkiller"-Ausstellung in München. Ab 29. April läuft die Grusel-Schau in der Wiener MetaStadt. BrauerPhotos/Dominik_Beckmann True-Crime-Schau Dahmer, Bundy, Unterweger: Serienkiller bald in Wien Ab 29. April 2027 wird es düster in der MetaStadt: Eine neue Ausstellung zeigt die Verbrechen berüchtigter Serienmörder. Tickets gibt’s ab 20.11. Von Sandra Kartik 20.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ihre grausamen Verbrechen schockierten die Welt: Ab 29. April 2027 widmet sich eine außergewöhnliche Schau in der Wiener METAStadt den berüchtigtsten Serienmördern der Geschichte. Auf die Besucher warten bei "Serienkiller" Tatortrekonstruktionen, psychologische Täterprofile und ein besonderes Erlebnis in virtueller Realität. Der Vorverkauf startet bereits ab 20. November.

"Heute" durfte sich die Grusel-Ausstellung schon vorab in München ansehen, wo sie danach im Beisein von Prominenten wie "Jedermann"-Star Philipp Hochmair eröffnet wurde. Auf rund 20 Stationen tauchen Besucher darin in die Abgründe der menschlichen Psyche ein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ein Monster aus Österreich

Im Mittelpunkt stehen mehr als 20 historische Schwerverbrecher, darunter der US-Serienmörder Jeffrey Dahmer, der zwischen 1978 und 1991 insgesamt 17 Menschen ermordete, und Ted Bundy, dem mindestens 30 Morde zugeschrieben werden. Auch der österreichische Serienmörder Jack Unterweger ist Teil der Ausstellung. Der einst als "Knastpoet" gefeierte Verbrecher wurde nach seiner vorzeitigen Haftentlassung erneut zum Mörder. 1994 wurde er wegen neun weiterer Morde schuldig gesprochen.

Den Serienmördern sind in der Ausstellung einzelne Räume gewidmet, in denen die Fälle teilweise nachgestellt sind. Hier steht Dennis Lynn Rader im Mittelpunkt, der zehn Menschen getötet hat. Linus Harwig

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Deutschen Fritz Honka, der in den 1970er-Jahren in Hamburg mehrere Frauen ermordete. Auch der umstrittene Fall des Iren Kieran Patrick Kelly wird beleuchtet. Er behauptete, Dutzende Menschen getötet zu haben, verurteilt wurde er jedoch nur wegen zweier Morde. "Man versucht, dieses Böse, Unbegreifbare irgendwie zu verstehen, damit man weniger Angst davor hat", erklärt CrimeCoach und Rechtsmedizinerin Sarah Stockhausen die Faszination von True Crime.

Besucher werden selbst zu Ermittlern

Besonders spannend: In einem nachgebauten Ermittlungsbüro können Besucher nachvollziehen, wie Kriminalisten damals und heute Täterprofile erstellen und komplizierte Mordfälle aufklären. Noch intensiver wird es mit einer speziellen Virtual-Reality-Erfahrung. Dabei schlüpfen die Besucher in die Rolle von Ermittlern, durchsuchen Akten und erleben die Konfrontation mit einem Täter.

Alfred Riepertinger, seit über 40 Jahren Präparator und Pathologe, gewährte vor Ort in München heftige Einblicke: "Egal in welchem Zersetzungszustand oder in welcher Zerstückelung der Leichnam vor mir liegt, es gibt immer Angehörige, die trauern. Das darf man nicht vergessen. Da muss man den professionellen Abstand haben, sonst kann man die Arbeit nicht machen."

Der Experte weiß: "Es ist nicht wie im Krimi, wo einer aus dem Hochhaus springt und dann ist da bloß eine kleine Blutlache oder jemand schießt sich in den Kopf und hat nur eine kleine Wunde. Es sieht in echt ganz anders aus." Hyperrealistische Nachbildungen, persönliche Gegenstände, Dokumentarfilme und historische Fallakten sollen in der "Serienkiller"-Ausstellung deshalb die Hintergründe der Verbrechen greifbar machen.

Wenn Serienmörder zu Filmfiguren werden

Die Schau beschäftigt sich aber nicht nur mit den Morden selbst. Ein eigener Bereich zeigt, wie Serienkiller durch Filme, Bücher und Fernsehserien zu einem festen Bestandteil der Popkultur geworden sind. Trotz des düsteren Themas soll auch den Opfern Raum gegeben werden. Die Ausstellung will nicht nur die Täter beleuchten, sondern auch an das Schicksal der Ermordeten erinnern.

Ludwig Waldinger, Autor und Kriminalist, zeigte vor Ort, wie früher und heute ermittelt wurde. zVg

"Ich bin froh, dass nicht nur den Tätern hier eine Plattform gegeben wird, es wird auch den Opfern ein großer Rahmen gegeben", sagt Autor und Kriminalist Ludwig Waldinger. "Man darf die Täter weder glorifizieren noch mystifizieren. Ich sehe das unglaublich kritisch, wenn die als Social-Media-Stars dargestellt werden. Das sind es nicht."

CrimeCoach Stockhausen schildert aus ihrem Alltag: "Es ist ganz wichtig, professionelle Distanz zu wahren, nur dann kann man auch wirklich objektiv die Fälle beurteilen, damit man sich auch im Sinne der Betroffenen nicht von Gefühlen leiten lässt."