i Eines Tages verliert der arrogante Regenbogenfisch seine heiß geliebten Glitzerschuppen. Studiocanal GmbH / Marco Nagel / Constantin Film Österreich Gewinnspiel Dieser weltberühmte Kinderbuchklassiker kommt ins Kino Er ist wunderschön, eingebildet und hat ein Freundschaftsproblem! Jetzt erobert der berühmte Regenbogenfisch die Kinosäle. Wir verlosen 5x2 Tickets. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Er hat die schönsten Schuppen im ganzen Meer und weiß das leider auch ganz genau! Der Regenbogenfisch ist der unangefochtene Glitzer-König der Unterwasserwelt. Doch sein schillerndes Aussehen hat einen Haken: Der eitle Meeresbewohner hält sich für etwas ganz Besonderes – und vergrault damit nach und nach seine Freunde.

Ab 19. November schwimmt der berühmte Kinderbuchheld mit "Der Regenbogenfisch" erstmals über die große Kinoleinwand. Mit dabei: jede Menge Abenteuer, prominente Stimmen und die legendäre Augsburger Puppenkiste. Doch bevor es zum großen Happy End kommen kann, muss der Regenbogenfisch erst einmal lernen, was im Leben wirklich zählt.

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Plötzlich ist der schönste Fisch im Ozean auch der einsamste!

Als der Regenbogenfisch eines Tages eine seiner heiß geliebten Glitzerschuppen verliert, ist die Aufregung groß. Ausgerechnet der Kleine Blaue, den er zuvor nicht gerade freundlich behandelt hat, hilft ihm bei der Suche. Gemeinsam tauchen die beiden in die geheimnisvollen Tiefen des Ozeans ab.

Dabei wartet nicht nur ein aufregendes Unterwasserabenteuer auf die beiden. Der Regenbogenfisch lernt auch eine wichtige Lektion: Echte Freunde sind am Ende viel mehr wert als jede noch so funkelnde Schuppe.

Promi-Alarm unter Wasser!

Für die erste Kinoverfilmung des weltberühmten Kinderbuchklassikers von Marcus Pfister haben sich die Filmemacher prominente Unterstützung geangelt.

So leihen unter anderem Jannik Schümann, Luna Wedler, Bjarne Mädel, Oliver Kalkofe, Andrea Sawatzki, Bela B Felsenheimer, Tobias Krell und Tom Böttcher den bunten Meeresbewohnern ihre Stimmen.

Und auch hinter den Kulissen steckt jede Menge Magie: Gemeinsam mit der traditionsreichen Augsburger Puppenkiste wurde eine aufwendig gestaltete Unterwasserwelt erschaffen. Statt auf reine Computeranimation setzt der Film auf klassische Puppenspielkunst – und bringt die Meeresbewohner so auf ganz besondere Weise zum Leben.

Regie führt Florian Moch, der seit vielen Jahren als Regisseur, Autor und Puppenbauer für die Augsburger Puppenkiste tätig ist.

30 Millionen Bücher verkauft – jetzt kommt das Kino!

Der Regenbogenfisch ist längst ein echter Weltstar. Seit seinem ersten Auftritt im Jahr 1992 hat sich das Bilderbuch von Marcus Pfister mehr als 30 Millionen Mal verkauft und wurde in über 75 Sprachfassungen veröffentlicht.

Inzwischen gibt es zehn Bände rund um den schillernden Fisch und seine Freunde. Jetzt soll der beliebte Kinderbuchheld auch die Kinoleinwand erobern.

Mit an Bord ist dabei eine echte Institution: Die Augsburger Puppenkiste begeistert seit 1948 mit Klassikern wie "Jim Knopf", "Urmel aus dem Eis" und "Kater Mikesch" ganze Generationen.

Ob der Regenbogenfisch am Ende seine verlorene Glitzerschuppe wiederfindet? Das bleibt vorerst ein Geheimnis. Fest steht aber schon jetzt: Bei diesem Kinoabenteuer geht es um weit mehr als nur eine glänzende Fassade. Denn wahre Freundschaft glänzt heller als jede Glitzerschuppe!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 27.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.