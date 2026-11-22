i Sunnyi Melles wird bei der Nestroy-Gala mit dem begehrten Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. APA Nestroy-Verleihung Sunnyi Melles räumt ab – zwei ORF-Stars im Rampenlicht! Große Bühne für Sunnyi Melles! Sie wird bei der Nestroy-Gala für ihr Lebenswerk geehrt. Durch den Abend führen Nadja Bernhard und Peter Fässlacher. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 21:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heute (22. November) wird das Wiener Volkstheater zum Treffpunkt der heimischen Bühnenstars! Bei der Verleihung der Nestroy-Theaterpreise wird ordentlich gefeiert. Eine Dame darf sich schon vorab freuen: Sunnyi Melles erhält den begehrten Preis für ihr Lebenswerk.

Für den passenden Rahmen sorgt ein bekanntes ORF-Duo: "Zeit im Bild"-Moderatorin Nadja Bernhard und ORF-III-Gesicht Peter Fässlacher führen gemeinsam durch die glamouröse Gala.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Von der Buhlschaft zur Theater-Legende

Sunnyi Melles blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Bereits in jungen Jahren stand sie an den Münchner Kammerspielen auf der Bühne. 1990 eroberte sie als Buhlschaft im Salzburger "Jedermann" die Herzen des Publikums. Vier Jahre lang spielte sie an der Seite von Helmuth Lohner.

Auch am Wiener Burgtheater war Melles ein fixer Bestandteil des Ensembles. Einen Nestroy hat sie übrigens schon zu Hause: 2005 wurde sie für ihre Rolle in "Geschichten aus dem Wiener Wald" als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Jetzt folgt die große Ehrung für ihr Lebenswerk!

58 Nominierungen und neue Preise

Neben Melles dürfen zahlreiche weitere Theaterstars auf eine Auszeichnung hoffen. Insgesamt 58 Nominierungen gibt es heuer in 14 Kategorien. Besonders gute Chancen hat die Volkstheater-Produktion "Cache", die gleich dreimal nominiert ist.

Neu ist unter anderem der Ensemblepreis. Erstmals wird außerdem die beste Musik ausgezeichnet. Die bisherigen Kategorien "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" werden zu "Bestes Schauspiel" zusammengelegt.

Wer bei der großen Theater-Gala abräumt, zeigt ORF III am Sonntag ab 21.05 Uhr zeitversetzt.