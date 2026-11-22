i Bei Armin Assingers "Promi-Millionenshow" quizzen COSMÓ und drei weitere Stars für Licht ins Dunkel um bis zu 300.000 Euro. ORF/Stefan Gregorowius Vom Mikro auf den heißen Stuhl ESC-Star COSMÓ zittert vor Assinger! Auf der Bühne ist ESC-Star COSMÓ in seinem Element. Doch bei Assingers "Promi-Millionenshow" wird er nervös. Für den guten Zweck will er abräumen. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 19:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Normalerweise begeistert COSMÓ mit seiner Musik. Am Montag (23. November) muss der Sänger allerdings ganz andere Talente beweisen. Bei der "Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel" nimmt er gegenüber Quizmaster Armin Assinger Platz und kämpft um bis zu 75.000 Euro für den guten Zweck.

Und der Respekt ist groß! "Auf eine Bühnenperformance kann man sich vorbereiten und proben, aber hier ist das anders, da muss man improvisieren und manchmal auch um die Ecke denken", gesteht der Musiker.

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Bei diesen Fragen wird's für COSMÓ eng

Besonders bei Geografie, Geschichte und Wirtschaft könnte es für den Sänger brenzlig werden. Dafür hat er einen klaren Plan: "Diese Themen überlasse ich dann lieber meinen Telefonjokern." Bei Naturwissenschaften und ESC-Fragen fühlt er sich hingegen bestens aufgehoben.

Obwohl COSMÓ privat gerne zockt, will er diesmal nichts überstürzen. "Ich möchte nicht zu leichtsinnig sein, mir die Joker gut einteilen und auch auf mein Bauchgefühl achten", verrät er.

300.000 Euro stehen auf dem Spiel

Neben COSMÓ stellen sich auch Verena Scheitz, Ferdinand Seebacher und Berni Wagner den kniffligen Fragen. Jeder kann bis zu 75.000 Euro erspielen, insgesamt winken also satte 300.000 Euro für LICHT INS DUNKEL.

Während Scheitz auf "Tarnen, Täuschen und Tricksen" setzt, hat Kabarettist Berni Wagner eine besonders einfache Strategie: "Einfach alles wissen."

Ob dieser Plan aufgeht? Zu sehen ist das am 23. November um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.