i Das Format "Reality oida" geht ins Staffelfinale. ATV Mallorca-Drama eskaliert "Psycho!" – Bei "Reality, Oida!" fliegen die Fetzen Zum Finale von "Reality, Oida!" kracht es am Ballermann. Zwischen Lucy und Adriana eskaliert der Streit. Zurück in Österreich geht das Drama weiter. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 22:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein verlorenes Geldbörserl, reichlich Alkohol und ein Champagner, der einfach nicht auftauchen will: Mehr braucht es offenbar nicht, um am Ballermann für ordentlich Zoff zu sorgen! Im großen Staffelfinale von "Reality, Oida!" (Montag, 20.15 Uhr, ATV und JOYN) fliegen zwischen Lucy und Adriana noch einmal so richtig die Fetzen.

"Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße"

Eigentlich wollen Lucy, Adriana, Nelson, Milanka und Krappi auf Mallorca noch einmal ordentlich feiern. Doch statt Partylaune gibt's plötzlich dicke Luft. Zwischen Lucy und Adriana eskaliert die Situation komplett.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße", schimpft Adriana und bezeichnet Lucy kurzerhand als "psycho". Die lässt das natürlich nicht auf sich sitzen und feuert lautstark zurück.

Milanka und Krappi versuchen verzweifelt, die Wogen zu glätten. "Das ist nicht nur eine Reality-Sendung, sondern unser echtes Leben", erinnert Milanka. Krappi nimmt das Chaos mit Humor: "Zwei Tage Streitereien, yeah!"

Selina will die neue Arabella werden

Doch nicht nur auf Mallorca geht's rund. Bei der Premiere der fünften "Forsthaus Rampensau"-Staffel trifft sich die heimische Reality-Prominenz. Mittendrin: Selina, die sich gleich für eine ganz große TV-Karriere empfiehlt.

"Arabella kann sich warm anziehen, die nächsten Shows werde ich dann bald machen", tönt die selbst ernannte "Polly Pocket" selbstbewusst.

Für Gesprächsstoff sorgen allerdings auch Phillip und Julia. Zwischen den beiden kommt es bei der Premiere offenbar erneut zu einem Vorfall, den Daniel und Co. hautnah mitbekommen haben sollen.

"Die einzigen Normalen in der Reality-Bubble"

Bei einer späteren Watchparty wird die Beziehung der beiden erneut zum Thema. Daniel findet deutliche Worte und bezeichnet sie als toxisch. Zu Adriana meint er: "Mir kommt vor, als wären wir zwei die einzigen Normalen in der Reality-Bubble."

Die Bilder des Tages i ?

Und Lucy? Die hat auch nach ihrer Rückkehr aus Mallorca noch längst nicht genug geredet. Gemeinsam mit Vicky und "Match in Paradise"-Star Florentina arbeitet sie das Drama auf. Auch Phillip bekommt sein Fett weg: "Ich hab Phillip immer nur bum zua gesehen", stichelt Lucy.

Ob es nach all dem Zoff noch eine Versöhnung gibt? Das zeigt das große Staffelfinale von "Reality, Oida! Bussi, Beef & Party" am Montag, 23. November, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.