i Parov Stelar bringt Stars aus Film und Fernehen in Kitzbühel nach der Romy-Gala zum Schwitzen. IMAGO/Rudolf Gigler Große Filmparty Star-DJ lässt es jetzt in Kitzbühel krachen Am 27. November wird die Gamsstadt wieder zum Treffpunkt der Stars: Bei der ROMY-Gala sorgt Parov Stelar für den musikalischen Höhepunkt. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 17:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Namen, jede Menge Glamour und eine rauschende Partynacht: Am 27. November steigt auf Schloss Kaps in Kitzbühel (Tirol) die diesjährige ROMY-Gala. Zahlreiche Promis aus der deutschsprachigen Film- und Fernsehwelt werden erwartet, darunter Elyas M’Barek, Michael Bully Herbig, Philipp Hochmair, Victoria Swarovski, Melissa Naschenweng und Simon Morzé. Sogar Heidi Klum könnte in die Gamsstadt kommen.

Für die Stars ist auch nach der Verleihung der begehrten Trophäen ist noch lange nicht Schluss. Denn bei der anschließenden Aftershow-Party steht ein ganz besonderer DJ auf der Bühne: Parov Stelar bringt die Gäste mit seinen Beats zum Tanzen.

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Österreichischer Weltstar legt auf

Der international erfolgreiche Musiker und Produzent zählt mit über 1.000 Shows zu den größten Musikexporten Österreichs. Bekannt wurde er als Pionier des Electro Swing. Mittlerweile hat der Oberösterreicher seinen unverwechselbaren Stil laufend weiterentwickelt. Mit seinen energiegeladenen Auftritten begeistert er seit Jahren Fans auf der ganzen Welt.

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Nun wird Parov Stelar auch in Kitzbühel für ausgelassene Stimmung sorgen und die glamouröse Preisverleihung in eine unvergessliche Partynacht verwandeln. Am 4. Dezember heizt er seinen Fans dann in der Wiener Stadthalle ein.