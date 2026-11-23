i Der Österreich-Pavillon, den Florentina Holzinger für die Kunstbiennale in Venedig in ihre spektakuläre "Seaworld Venice" verwandelte, wurde am 6. Mai 2026 in den Giardini eröffnet. APA-Images / APA / NICOLE MARIANNA WYTYCZAK Besuchermagnet Nackte Haut, Riesen-Glocke! Holzinger rockt Venedig Glocken, Haut und Wirbel: Österreichs Kunst-Provokateurin Florentina Holzinger sorgte in Venedig für lange Schlangen. Jetzt winkt ihr ein Kunst-Löwe. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 12:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da klingelt's ordentlich! Am Sonntag ging die 61. Kunstbiennale in Venedig zu Ende – und die Veranstalter dürfen jubeln. Satte 714.015 Kunstfans strömten zur weltberühmten Ausstellung. Das sind mehr als bei der Ausgabe vor zwei Jahren. Mittendrin im Kunst-Trubel: Österreichs Skandal-Künstlerin Florentina Holzinger, die mit ihrem außergewöhnlichen Pavillon für mächtig Aufsehen sorgte.

Österreichs Glocke war der Renner

Mit ihrer spektakulären Inszenierung "Seaworld Venice" verwandelte Holzinger den Österreich-Pavillon in eine ziemlich schräge Unterwasserwelt. Eine kopfüber in einer riesigen Glocke hängende Performerin, provokante Bilder und eine gehörige Portion Gesellschaftskritik machten den Beitrag zum Publikumsmagneten.

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Die Botschaft hinter dem Spektakel war allerdings ernst: Umweltverschmutzung und unser Umgang mit Wasser. Die Besucher standen dafür regelmäßig Schlange.

Besucher-Rekord? Nicht ganz!

Insgesamt zählten die Veranstalter heuer rund 714.000 Gäste, darunter knapp 30.000 bei den exklusiven Voreröffnungstagen. Im Schnitt kamen täglich 3.732 Menschen – rund 13 Prozent mehr als 2024.

Besonders erfreulich: Fast jeder vierte Besucher war jünger als 26 Jahre. Die Kunst ist also offenbar auch bei der jungen Generation angesagt.

An den Spitzenwert von 2022 mit 800.000 Besuchern kam die Biennale allerdings nicht heran.

Polit-Zoff statt Kunst-Frieden

Doch nicht alles war eitel Wonne in der Lagunenstadt. Vor allem die Rückkehr Russlands mit einem eigenen Pavillon sorgte für heftige Diskussionen. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 war das Land nicht mehr vertreten gewesen.

Der Streit eskalierte schließlich so weit, dass die internationale Jury wenige Tage vor der Eröffnung zurücktrat. Zuvor hatte sie Russland und Israel von der Preisvergabe ausgeschlossen.

Die Folge: Statt der traditionellen Jury-Preise durfte diesmal das Publikum entscheiden.

Holt Holzinger jetzt den Löwen?

Am Dienstag wird es spannend! Dann werden die sogenannten "Visitors' Lions" vergeben. Die begehrten Auszeichnungen gehen an die Publikumslieblinge der Biennale.

Und Österreich darf hoffen: Florentina Holzinger gilt mit ihrem aufsehenerregenden Glocken-Spektakel als heiße Anwärterin auf den Preis für den besten Länderbeitrag.

Ob die Kunst-Rebellin tatsächlich den Löwen nach Österreich holt, entscheidet sich am Dienstag. Eines steht aber schon fest: In Venedig hat Holzinger ordentlich die Glocken läuten lassen!