Die großen Gewinner des Abends heißen Johanna Mahaffy, Sophia Löffler und Tim Werths. Sie wurden in der neu geschaffenen Kategorie "Bestes Schauspiel" ausgezeichnet, die erstmals die bisherigen Preise für die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler ersetzte.
Mahaffy überzeugte die Jury mit ihrer Rolle in "Die schmutzigen Hände" am Theater in der Josefstadt. Löffler wurde für ihre Darstellung in "Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert" am Schauspielhaus Wien geehrt. Werths holte sich den Nestroy für seine Rolle in "Krieg und Frieden" bei den Festspielen Reichenau. Seine spontane Reaktion: "Megageil, Hammer!"
Neben strahlenden Gewinnern gab es bei der Gala auch ernste Töne. Sophia Löffler nutzte ihre Dankesrede, um gegen die Veränderungen am Schauspielhaus Wien zu protestieren. "Die Intendanz muss zu früh gehen, wir hätten gerne weitergemacht", erklärte sie und rief dazu auf, für die künstlerische Freiheit zu kämpfen.
Auch Regisseurin Felicitas Brucker, die für ihre Inszenierung von Michael Hanekes "Cache" am Volkstheater ausgezeichnet wurde, setzte ein klares Zeichen: "Kunst ist frei und soll frei bleiben!"
Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek durfte sich ebenfalls freuen. Ihr Stück "Unter Tieren", das bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt wurde, erhielt den Preis für das beste Stück. Zusätzlich wurde die Produktion mit dem erstmals vergebenen Ensemblepreis ausgezeichnet.
Ein besonderer Moment des Abends gehörte Schauspielerin Sunnyi Melles. Sie wurde für ihr Lebenswerk geehrt und nahm die Auszeichnung von Helga Rabl-Stadler entgegen. In ihrer Rede betonte Melles, wie wichtig auch kritische Stimmen für ihre künstlerische Entwicklung seien.
Für die beste Bundesländer-Aufführung wurde das Schauspielhaus Graz mit "Wir töten Stella" ausgezeichnet. Regisseur Jakab Tarnoczi warnte in seiner Dankesrede eindringlich vor politischen Entwicklungen, die die Freiheit der Kunst gefährden könnten.
"Ich habe das in Ungarn gesehen, lasst uns nicht warten, bis es auch in Österreich zu spät ist", appellierte der gebürtige Ungar. Gleichzeitig machte er auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam.
Für einen der kuriosesten Momente des Abends sorgte Schauspieler Stefano Bernardin. Der Gewinner des Publikumspreises konnte nicht persönlich auf der Bühne stehen – und meldete sich kurzerhand per Videoanruf aus der Toilette einer Autobahnraststätte! Zur anschließenden Party im Volkstheater wollte er es aber noch rechtzeitig schaffen.
Weitere Preise gingen unter anderem an Nina Siewert für die beste Nebenrolle, Jelena Popržan für die beste Musik und Mino Dreier als bester Nachwuchsschauspieler.
Auch die Münchner Kammerspiele durften jubeln: Ihre siebenstündige Schiller-Adaption "Wallenstein. Ein Schlachtfest in sieben Gängen" wurde als beste Aufführung im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet.
Fazit des Abends: Bei der Nestroy-Gala 2026 gab es nicht nur jede Menge Applaus für Österreichs Theaterstars, sondern auch klare Botschaften gegen Kulturkürzungen und für die Freiheit der Kunst.