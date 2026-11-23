i Das Wiener Volkstheater erstrahlte am 22. November 2026 anlässlich der Nestroy-Gala, bei der die begehrten Theaterpreise verliehen wurden, in nächtlichem Glanz. Andreas Tischler / Vienna Press Grosse Gala im Volkstheater Nestroy-Gala: Diese Stars räumten die Theaterpreise ab Großer Jubel bei der 27. Nestroy-Gala im Wiener Volkstheater! Johanna Mahaffy, Sophia Löffler und Tim Werths holten die begehrten Schauspielpreise. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 09:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die großen Gewinner des Abends heißen Johanna Mahaffy, Sophia Löffler und Tim Werths. Sie wurden in der neu geschaffenen Kategorie "Bestes Schauspiel" ausgezeichnet, die erstmals die bisherigen Preise für die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler ersetzte.

Mahaffy überzeugte die Jury mit ihrer Rolle in "Die schmutzigen Hände" am Theater in der Josefstadt. Löffler wurde für ihre Darstellung in "Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert" am Schauspielhaus Wien geehrt. Werths holte sich den Nestroy für seine Rolle in "Krieg und Frieden" bei den Festspielen Reichenau. Seine spontane Reaktion: "Megageil, Hammer!"

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Deutliche Kritik an Kultur-Sparmaßnahmen

Neben strahlenden Gewinnern gab es bei der Gala auch ernste Töne. Sophia Löffler nutzte ihre Dankesrede, um gegen die Veränderungen am Schauspielhaus Wien zu protestieren. "Die Intendanz muss zu früh gehen, wir hätten gerne weitergemacht", erklärte sie und rief dazu auf, für die künstlerische Freiheit zu kämpfen.

Sunnyi Melles wurde mit dem Lebenswerkpreis ausgezeichnet. Andreas Tischler / Vienna Press

Auch Regisseurin Felicitas Brucker, die für ihre Inszenierung von Michael Hanekes "Cache" am Volkstheater ausgezeichnet wurde, setzte ein klares Zeichen: "Kunst ist frei und soll frei bleiben!"

Jelinek und Melles jubeln über Nestroy

Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek durfte sich ebenfalls freuen. Ihr Stück "Unter Tieren", das bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt wurde, erhielt den Preis für das beste Stück. Zusätzlich wurde die Produktion mit dem erstmals vergebenen Ensemblepreis ausgezeichnet.

Gerti Drassl bei der Nestroy-Gala im Volkstheater. Andreas Tischler / Vienna Press

Ein besonderer Moment des Abends gehörte Schauspielerin Sunnyi Melles. Sie wurde für ihr Lebenswerk geehrt und nahm die Auszeichnung von Helga Rabl-Stadler entgegen. In ihrer Rede betonte Melles, wie wichtig auch kritische Stimmen für ihre künstlerische Entwicklung seien.

Warnung vor Einschränkung der Freiheit

Für die beste Bundesländer-Aufführung wurde das Schauspielhaus Graz mit "Wir töten Stella" ausgezeichnet. Regisseur Jakab Tarnoczi warnte in seiner Dankesrede eindringlich vor politischen Entwicklungen, die die Freiheit der Kunst gefährden könnten.

Stefanie Reinsperger war ebenfalls Teil des Abends. Andreas Tischler / Vienna Press

"Ich habe das in Ungarn gesehen, lasst uns nicht warten, bis es auch in Österreich zu spät ist", appellierte der gebürtige Ungar. Gleichzeitig machte er auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam.

Publikumsliebling meldete sich vom Klo

Für einen der kuriosesten Momente des Abends sorgte Schauspieler Stefano Bernardin. Der Gewinner des Publikumspreises konnte nicht persönlich auf der Bühne stehen – und meldete sich kurzerhand per Videoanruf aus der Toilette einer Autobahnraststätte! Zur anschließenden Party im Volkstheater wollte er es aber noch rechtzeitig schaffen.

Weitere Preise gingen unter anderem an Nina Siewert für die beste Nebenrolle, Jelena Popržan für die beste Musik und Mino Dreier als bester Nachwuchsschauspieler.

Auch die Münchner Kammerspiele durften jubeln: Ihre siebenstündige Schiller-Adaption "Wallenstein. Ein Schlachtfest in sieben Gängen" wurde als beste Aufführung im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet.

Fazit des Abends: Bei der Nestroy-Gala 2026 gab es nicht nur jede Menge Applaus für Österreichs Theaterstars, sondern auch klare Botschaften gegen Kulturkürzungen und für die Freiheit der Kunst.