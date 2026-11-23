i Der Umbau der Salzburger Festspiele verschlingt Millionen. Der Kaufmännische Direktor Lukas Crepaz (l.) wird wohl nicht weitermachen. Für Intendantin Karin Bergmann und Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer (v.l.) wird es gerade nicht langweilig. SF Teure Ersatzquartiere Salzburger Festspiele: 34 Millionen nur fürs Ausweichen Während das Große Festspielhaus umgebaut wird, müssen die Salzburger Festspiele ausweichen. Die Ersatzquartiere kosten knapp 34 Millionen Euro. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 10:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Sanierung des Salzburger Festspielbezirks wird zur Millionenangelegenheit: Allein für die vorübergehenden Spielstätten und Werkstätten müssen laut ORF knapp 34 Millionen Euro aufgebracht werden. Am 23. November soll der Salzburger Stadtsenat die entsprechenden Ausgaben beschließen.

Immerhin: Mit der veranschlagten Summe bleibt das Projekt knapp unter der festgelegten Obergrenze von 34,8 Millionen Euro. Viel Spielraum gibt es damit allerdings nicht mehr. Sollten die Kosten darüber hinaus steigen, müssten die Pläne abgespeckt werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ersatzquartiere verschlingen Millionen

Den größten Brocken machen die Ersatzwerkstätten aus. Auf dem ehemaligen Puma-Gelände an der Münchener Bundesstraße und in der Peilsteinstraße sollen ab dem kommenden Jahr Ausweichquartiere entstehen. Beide Standorte werden voraussichtlich bis 2033 angemietet. Dafür sind insgesamt 14 Millionen Euro eingeplant.

Auch für die Aufführungen braucht es eine Übergangslösung. Weil das Große Festspielhaus 2029 und 2030 gesperrt sein wird, sollen die Salzburg Arena und eine weitere Messehalle einspringen. Kostenpunkt: zwölf Millionen Euro. In dieser Summe sind neben der Miete auch mögliche Umbauten enthalten.

Stadt, Land und Bund müssen zahlen

Weitere rund acht Millionen Euro fließen in die Organisation und Abwicklung. Darunter fallen etwa Personalkosten für das Bau- und Nutzungsmanagement sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Die Rechnung wird zwischen drei öffentlichen Geldgebern aufgeteilt. Stadt und Land Salzburg übernehmen jeweils 30 Prozent und müssen damit rund zehn Millionen Euro beisteuern.

i ?

Die übrigen 40 Prozent, also etwa 13,6 Millionen Euro, trägt der Bund. Nicht in den knapp 34 Millionen Euro enthalten ist die geplante temporäre Überdachung des Domplatzes. Dafür sollen ausschließlich private Geldgeber aufkommen.

Auch an der Festspielspitze wird es spannend

Während die finanziellen Weichen für den Umbau gestellt werden, steht bei den Salzburger Festspielen auch eine wichtige Personalentscheidung an. Am 24. November endet die Bewerbungsfrist für den Posten des Kaufmännischen Direktors. Ob der bisherige Finanzchef Lukas Crepaz erneut seinen Hut in den Ring wirft, ist offen.

Der gebürtige Tiroler ist seit 2017 im Amt und war maßgeblich in die Umbaupläne eingebunden. Seit der Wiederbestellung von Festspielpräsidentin Kristina Hammer wird allerdings bezweifelt, dass Crepaz noch einmal antreten wird. Damit könnte auf die Festspiele neben der millionenschweren Sanierung auch ein Wechsel an der Finanzspitze zukommen.