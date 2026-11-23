i Consta, Anastasia und Roberto sind dabei. Clemens Sigel "Match in Paradise"-Neuzugänge "Ich liebe Drama!" Neue Singles sorgen für Zoff Heiße Flirts und jede Menge Zoff! Ab 14. Dezember suchen bei "Match in Paradise" vier Singles die Liebe. Einer will sogar der "Main Character" sein. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der griechischen Traumvilla wird es heiß! Neben Reality-Liebling Selina Hager, Flirtprofi Dominik Brcic und Newcomerin Miraya ziehen vier weitere Singles bei "Match in Paradise" ein. Anastasia (23), Roberto (28), Consta (26) und Adrian (25) wollen nicht nur Herzen erobern, sondern feiern auch ihr Debüt vor der TV-Kamera.

Anastasia liebt Männer – und Drama!

Die 23-jährige Anastasia aus Wiener Neustadt ist Krankenschwester, Tanzlehrerin und selbst ernannte "Partymaus". Schon mit vier Jahren schwang sie das Tanzbein. Jetzt will sie in der Villa ordentlich auf den Putz hauen.

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Die Niederösterreicherin bezeichnet sich als "extreme Powerfrau", verliebt sich schnell und macht aus ihrer Vorliebe für Zoff kein Geheimnis: "Ich liebe Drama", stellt sie klar. Sollte eine andere Frau ihrem Traummann zu nahe kommen, will sie um ihn kämpfen.

Roberto will der Hauptdarsteller sein

Auch Roberto (28) aus Wien dürfte für ordentlich Wirbel sorgen. Der selbstbewusste Single mit kroatischen Wurzeln sieht sich als "Main Character" der Show. Bescheidenheit? Fehlanzeige!

Roberto (28) aus Wien. Clemens Sigel

Seit sechs Monaten ist er solo, an weiblicher Gesellschaft mangelt es ihm aber offenbar nicht. Seine Traumfrau soll sportlich, natürlich, humorvoll und am besten leicht tätowiert sein.

Von der Villa erwartet er sich Partys und "viel Drama". Und falls es davon zu wenig gibt, hilft er gerne selbst nach. Sein Plan: Erst alle kennenlernen, dann "die Beste" schnappen.

Steirer Consta flirtet mit den Augen

Musiker und Tontechniker Consta (26) aus Weiz will als "Yungconsta" für Stimmung sorgen. Der Steirer beschreibt sich als locker, ehrgeizig und geduldig. Seine Ex-Freundinnen würden ihn allerdings eher als stur bezeichnen.

Consta (26) aus Weiz. Clemens Sigel

Beim Flirten setzt er auf intensiven Blickkontakt. Seine Traumfrau soll schlagfertig, abenteuerlustig und gut erzogen sein. Couchpotatoes haben bei ihm schlechte Karten. Consta ist überzeugt, dass er aus der Männergruppe herausstechen wird.

Adrian will kämpfen – aber nicht klammern

Der vierte Neuzugang ist Adrian (25) aus Wels. Der gebürtige Rumäne arbeitet als Maschinenbautechniker und genießt seit rund zwei Jahren sein Single-Leben.

Sein Beuteschema? Blond, sportlich und mit einem schönen Charakter. Eifersucht kann er dagegen überhaupt nicht leiden.

Konkurrenz schreckt den Oberösterreicher nicht ab. Für seine Traumfrau würde er kämpfen, auch wenn er sich nicht gleich auf eine Beziehung festlegen möchte.

Ab 14. Dezember fliegen die Funken

Ob aus den heißen Flirts tatsächlich die große Liebe wird oder am Ende doch die Tränen fließen? Mit den vier Neuzugängen ist jedenfalls reichlich Konfliktpotenzial vorhanden.

Weitere Kandidaten sollen in den kommenden Wochen enthüllt werden. "Match in Paradise" startet am 14. Dezember 2026 und läuft immer montags auf JOYN und ATV.