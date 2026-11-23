i Mahershala Ali will nicht als Quoten-Besetzung herhalten. APA-Images / AP / Jordan Strauss Hartes Business Zwei Oscars, kaum Jobs! Hollywood-Star packt aus Zwei Oscars, kaum Jobs: Filmstar Mahershala Ali (52) spricht über fehlende Angebote und verrät, warum große Auszeichnungen keine Jobgarantie sind. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 12:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer zwei Oscars zu Hause stehen hat, müsste sich vor Filmangeboten eigentlich kaum retten können. Von wegen! Hollywood-Star Mahershala Ali (52) verrät jetzt, dass auch er regelmäßig auf gute Rollen warten muss. Und das, obwohl er bereits zweimal mit dem begehrtesten Filmpreis der Welt ausgezeichnet wurde.

Im Podcast "7PM in Brooklyn" sprach der Schauspieler überraschend offen über die Schattenseiten der Traumfabrik. Sein Problem: Es gibt schlicht zu viele gute Schauspieler und zu wenige gute Drehbücher.

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Selbst 17 Oscars würden nichts ändern

"Es gibt viele großartige Schauspieler ohne Oscar, die ebenfalls auf der Suche nach gutem Stoff sind", erklärt Ali. Und selbst ein ganzes Regal voller Goldstatuen würde daran wenig ändern.

Seine ernüchternde Erkenntnis: Wenn niemand eine passende Rolle für einen Schauspieler schreibt oder ein Projekt entsprechend besetzt, heißt es warten, suchen und hoffen.

Wer nicht länger auf den nächsten Anruf aus Hollywood warten möchte, muss selbst aktiv werden und eigene Filme entwickeln. Doch auch das ist laut Ali kein Spaziergang: Bis ein solches Projekt tatsächlich umgesetzt wird, können schon einmal fünf Jahre vergehen.

Keine Lust auf Quoten-Rollen

Deutliche Worte findet der 52-Jährige auch für Hollywoods Umgang mit Vielfalt. Kürzungen bei Diversitätsprogrammen könnten seiner Meinung nach dazu führen, dass weniger Projekte mit schwarzen Schauspielern verwirklicht werden.

Gleichzeitig stellt Ali aber klar: Als Quoten-Besetzung will er nicht herhalten. Er möchte Rollen aufgrund seines schauspielerischen Könnens bekommen – und nicht bloß, weil ein Studio gezielt nach einem schwarzen Darsteller sucht.

Zwei Oscars reichen offenbar nicht

Dabei hat Ali längst bewiesen, was er draufhat. 2017 holte er für "Moonlight" seinen ersten Oscar als bester Nebendarsteller. Nur zwei Jahre später durfte er für "Green Book – Eine besondere Freundschaft" erneut die goldene Statue entgegennehmen.

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Doch die beiden Auszeichnungen sind offenbar kein Freifahrtschein für die ganz großen Hollywood-Rollen.

Für Ali gilt damit trotz Oscar-Glanz: Auch ein gefeierter Filmstar muss auf seinen nächsten Traumjob warten.