i Anthony Ippolito verkörpert den jungen Sylvester Stallone in "I Play Rocky" und sieht ihm dabei zum Verwechseln ähnlich. 2026 Claire Folger / IPR FILM HOLDINGS LLC. All Rights Reserved. / Constantin Film Österreich "I Play Rocky" Hollywood wollte ihn nicht – dann wurde er Weltstar Vor 50 Jahren wurde Sylvester Stallone mit "Rocky" berühmt. Jetzt zeigt ein neuer Film, wie hart er für seine Traumrolle kämpfen musste. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Manchmal schreibt das Leben die besten Geschichten. Das beweist Sylvester Stallone, der 1976 mit dem Boxerdrama "Rocky" seinen großen Durchbruch feierte. Was viele nicht wissen: Bevor er als Rocky Balboa Filmgeschichte schrieb, musste der damals völlig unbekannte Schauspieler selbst einen beinahe aussichtslosen Kampf gewinnen.

Genau darum geht es im neuen Biopic "I Play Rocky" von Oscar-Preisträger Peter Farrelly ("Green Book"). Der Film erzählt, wie Stallone gegen alle Widerstände an seinen Traum glaubte und dafür sogar ein Vermögen ausschlug. Die Hauptrolle spielt Anthony Ippolito, der dem jungen Stallone zum Verwechseln ähnlich sieht.

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Er schrieb sich Rolle auf den Leib

Die Geschichte klingt fast zu verrückt, um wahr zu sein: Innerhalb von nur dreieinhalb Tagen schrieb der damals 29-jährige Stallone das Drehbuch zu "Rocky". Er war überzeugt, dass nur einer die Hauptrolle spielen konnte: er selbst. Doch Hollywood hatte andere Pläne. Das Filmstudio United Artists wollte lieber einen bekannten Schauspieler verpflichten. Unter anderem war Ryan O'Neal ("Love Story") im Gespräch.

Stallone wurde immer mehr Geld angeboten, damit er sein Drehbuch verkauft und auf die Hauptrolle verzichtet. Ein Angebot, das für den damals mittellosen Schauspieler besonders verlockend war. Zeitweise hatte er sogar mit seinem Hund in einem New Yorker Bahnhof übernachten müssen. Seine Frau Sasha Czack war schwanger, das Geld wurde dringend benötigt. Doch Stallone blieb stur. Seine Ansage: "I Play Rocky!"

Nur 28 Tage für einen Hollywood-Hit

Schließlich gab das Studio nach. Allerdings unter knallharten Bedingungen: Das Budget durfte nicht überschritten werden, auch der Drehplan musste exakt eingehalten werden. Andernfalls drohte Stallone der Rauswurf. In gerade einmal 28 Tagen entstand der Film mit einem Budget von rund einer Million Dollar. Der Rest ist Hollywood-Geschichte: "Rocky" spielte weltweit mehr als 117 Millionen Dollar ein, erhielt zehn Oscar-Nominierungen und gewann drei der begehrten Trophäen, darunter jene für den besten Film und die beste Regie.

Stallone selbst wurde sowohl als bester Hauptdarsteller als auch für das beste Originaldrehbuch nominiert. Ein Kunststück, das zuvor unter anderem Orson Welles mit "Citizen Kane" gelungen war.

Im neuen Film schlüpft Anthony Ippolito, bekannt aus der Serie "The Offer", in die Rolle des jungen Sylvester Stallone. Auch die weiteren Rollen sind prominent besetzt: Matt Dillon spielt Stallones Vater Frank Stallone Sr., Stephan James verkörpert "Apollo Creed"-Darsteller Carl Weathers. AnnaSophia Robb übernimmt die Rolle von Stallones damaliger Ehefrau Sasha Czack, während Jay Duplass als "Rocky"-Regisseur John G. Avildsen zu sehen ist.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 01.12., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.