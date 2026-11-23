i KHM-Generaldirektor Jonathan Fine (l.) und der neue wissenschaftliche Direktor von Schloss Ambras, Thomas Kuster, bei einer Pressekonferenz am Montag, 23. November 2026, in Innsbruck. APA-Images / APA / EXPA Schloss Ambras vor Neustart Nach Chef-Zoff! Neuer Schlossherr übernimmt in Tirol Nach turbulenten Monaten kehrt auf Schloss Ambras Ruhe ein. Thomas Kuster (49) übernimmt die Leitung. Für 2027 gibt es bereits große Pläne. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 17:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Frischer Wind hinter historischen Mauern! Auf Schloss Ambras in Innsbruck ist die Chef-Frage endlich geklärt. Der Kunsthistoriker Thomas Kuster (49) wird neuer wissenschaftlicher Direktor des berühmten Renaissance-Juwels. Das gab der KHM-Museumsverband am Montag bekannt.

Ganz neu ist der Mann an der Spitze allerdings nicht: Kuster kennt das Schloss praktisch wie seine Westentasche. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet er dort, zuletzt führte er das Haus bereits interimistisch.

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Nach Chef-Zoff kehrt Ruhe ein

Die Bestellung kommt nach turbulenten Monaten. Die frühere Direktorin Veronika Sandbichler hatte bei ihrem Abgang schwere Vorwürfe gegen KHM-Generaldirektor Jonathan Fine und Geschäftsführer Paul Frey erhoben. Es folgte ein längeres juristisches Nachspiel, ehe man sich schließlich auf eine einvernehmliche Trennung einigte.

Jetzt soll ein neues Führungsduo für ruhigere Zeiten sorgen. Gemeinsam mit Betriebsleiter David Salchner (38) bildet Kuster künftig die Doppelspitze von Schloss Ambras.

KHM-Generaldirektor Jonathan Fine zeigt sich zufrieden. Das neue Team verbinde wissenschaftliches Know-how mit betrieblicher Verantwortung. Ziel sei es, das Schloss international noch bekannter zu machen und neue Besucher anzulocken.

Neuer Chef ist echter Habsburger-Kenner

Der gebürtige Innsbrucker Kuster ist alles andere als ein Neuling. Bereits im Jahr 2000 begann er seine Karriere auf Schloss Ambras, seit 2011 war er dort als Kurator tätig. Im August 2026 übernahm er vorübergehend die Leitung.

Sein Spezialgebiet? Die Habsburger, das höfische Leben und die kostbaren Sammlungen der Renaissance. Auch am Kunsthistorischen Museum in Wien sammelte er Erfahrung.

2027 zieht eine berühmte Frau ins Schloss ein

Und der neue Direktor hat bereits große Pläne! Im kommenden Jahr rückt eine der spannendsten Frauen der Tiroler Geschichte ins Rampenlicht: Philippine Welser, die erste Ehefrau von Erzherzog Ferdinand II.

Die Ausstellung "Ich, Philippine Welser" (Arbeitstitel) soll vom 25. Juni bis 31. Oktober 2027 zu sehen sein und neue Einblicke in das Leben der außergewöhnlichen Renaissance-Frau geben.

Auch für Fans des traditionellen Schlossfestes gibt es einen wichtigen Termin: Die beliebte Veranstaltung wurde auf Samstag, den 11. September 2027, verschoben.

Nach dem Führungswirbel stehen die Zeichen auf Schloss Ambras damit wieder auf Neustart. Und mit Kuster übernimmt ein Mann das Kommando, der die historischen Gemäuer seit Jahrzehnten bestens kennt.