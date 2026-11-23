i Rosario Dawson als Ahsoka Tano und Natasha Liu Bordizzo als Sabine Wren in Lucasfilm's "Star Wars: Ahsoka" Staffel zwei. ©2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. Darth Vader ist wieder da "Star Wars"-Hammer! Dieser Kult-Star kehrt zurück Die Macht ist wieder mit uns! Im Jänner 2027 kehrt "Ahsoka" auf Disney+ zurück. Mit dabei: zahlreiche Kultfiguren und Anakin Skywalker. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 17:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als drei Jahre nach ihrem ersten Solo-Abenteuer kehrt Ahsoka Tano (Rosario Dawson, 47) auf die Bildschirme zurück. Am 20. Jänner 2027 startet die zweite Staffel von "Star Wars: Ahsoka" exklusiv auf Disney+. Und diesmal steht nicht weniger als das Schicksal der gesamten Galaxis auf dem Spiel.

Darth Vader feiert Comeback

Besonders auf einen Rückkehrer dürfen sich Fans freuen: Hayden Christensen (45) schlüpft erneut in die Rolle von Anakin Skywalker, der später als Darth Vader die Galaxis in Angst und Schrecken versetzte.

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Im bereits veröffentlichten Teaser stellt Anakin seiner ehemaligen Schülerin eine entscheidende Frage: Ist Ahsoka überhaupt eine Jedi? Christensen zufolge wird seine Figur Ahsoka auch in der neuen Staffel mit Rat zur Seite stehen – sie aber gleichzeitig herausfordern.

Auch zahlreiche weitere Publikumslieblinge sind wieder mit dabei. Natasha Liu Bordizzo (32) kehrt als Sabine Wren zurück, Eman Esfandi (32) spielt erneut Ezra Bridger und Mary Elizabeth Winstead (41) ist wieder als Hera Syndulla zu sehen. Lars Mikkelsen (62) übernimmt abermals die Rolle des gefürchteten Großadmirals Thrawn.

Jetzt droht der nächste große Krieg

Nach dem dramatischen Finale der ersten Staffel sitzen Ahsoka und Sabine weiterhin in einer fremden Galaxis fest. Während die beiden verzweifelt nach einem Weg nach Hause suchen, schmiedet Thrawn bereits seine nächsten Pläne.

Gemeinsam mit seinen Verbündeten will der Bösewicht die Neue Republik in einen Krieg stürzen. Ezra, Hera, Zeb und Droide Chopper versuchen, ihn aufzuhalten.

Fans dürfen sich dabei auf noch größere Weltraumschlachten und spektakuläre Lichtschwertduelle einstellen. Hauptdarstellerin Rosario Dawson verspricht jedenfalls jede Menge Spannung. Die Bedrohung durch Thrawn werde nicht nur Ahsoka und ihre Freunde, sondern die gesamte Galaxis betreffen.

"Game of Thrones"-Star übernimmt Rolle

Eine wichtige Figur bekommt in der zweiten Staffel allerdings ein neues Gesicht. Nach dem Tod von Schauspieler Ray Stevenson im Jahr 2023 übernimmt Rory McCann (57) die Rolle des geheimnisvollen Baylan Skoll.

Der Schotte ist vor allem als Sandor "The Hound" Clegane aus der Erfolgsserie "Game of Thrones" bekannt. Welche Rolle Baylan im Kampf um die Galaxis spielen wird, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Für "Star Wars"-Fans kommt die Fortsetzung jedenfalls zu einem besonderen Zeitpunkt: 2027 feiert die legendäre Filmreihe ihr 50-jähriges Jubiläum. Nur rund einen Monat nach dem Start der neuen "Ahsoka"-Staffel soll der allererste "Star Wars"-Film erneut in die Kinos kommen.