i Das Schauspielhaus in der Porzellangasse wird umgebaut und zieht vorübergehend um – in die Kammeroper am Fleischmarkt. APA-Images / APA / TOBIAS STEINMAURER Baustellen-Überraschung Umbau dauert länger: Wiener Schauspielhaus zieht um Weil die Sanierung sich um ein halbes Jahr verzögert, übersiedelt das Wiener Schauspielhaus ab Jänner 2027 in die Kammeroper am Fleischmarkt. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 11:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Planänderung im Wiener Kulturbetrieb: Das Schauspielhaus in der Porzellangasse am Alsergrund bleibt deutlich länger geschlossen als ursprünglich vorgesehen. Statt im Dezember 2026 sollen die Bauarbeiten nun voraussichtlich erst Ende Juni 2027 abgeschlossen sein. Für das Theater wurde aber bereits eine Ersatzspielstätte gefunden.

Ab Jänner 2027 zieht das Schauspielhaus in die Wiener Kammeroper am Fleischmarkt in der City. Dort soll der reguläre Spielbetrieb bis zum Sommer weiterlaufen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bei Bauarbeiten weitere Mängel entdeckt

Grund für die Verzögerung sind zusätzliche Sanierungsarbeiten. Eigentlich sollte im Schauspielhaus ein Lift eingebaut werden, um dem Publikum und den Schauspielern einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Auch die Büroräume sollen künftig stufenlos erreichbar sein. Die Stadt Wien stellte dafür Fördermittel zur Verfügung.

Im Zuge der Bauarbeiten stellte sich allerdings heraus, dass auch bestehende Anlagen instand gesetzt werden müssen. Dadurch verzögert sich die Wiedereröffnung um rund ein halbes Jahr.

Theaterleitung spricht von "Glücksfall"

Die künstlerische Leitung des Schauspielhauses sieht den vorübergehenden Standortwechsel als Chance. "Dass in dieser Situation so schnell ein Spielort wie die Kammeroper zur Verfügung steht, ist ein Glücksfall", erklären Marie Bues, Martina Grohmann, Tobias Herzberg und Mazlum Nergiz.

Auch Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien (VBW), freut sich über die Zwischenlösung. Die Kammeroper, einst der Ballsaal des Hotels Post, ist bereits seit 1961 ein Ort des Theaters. Während die VBW dort ihren Spielbetrieb pausieren, zieht nun das Schauspielhaus ein.

i ?

Los geht der reguläre Theaterbetrieb am neuen Standort wie geplant am 16. Jänner 2027. Theresa Thomasberger inszeniert mit "Wokey Wokey" von Nora Abdel-Maksoud eine Kulturkampf-Satire, die erstmals in Österreich aufgeführt wird.