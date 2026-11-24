i Stefanos Bernadins wählte einen sehr speziellen Ort für seine Nestroy-Dankesrede. ORF ORF zeigt ihn am Pissoir Bernadin bekommt Preis im TV – während er am Klo ist Stefano Bernardin durfte sich über einen "NESTROY" freuen. Seine Dankesrede fiel sehr besonders aus – und brachte das Volkstheater zum Lachen. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 10:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnlicher Auftritt, den die Gäste so schnell wohl nicht vergessen werden: Schauspieler Stefano Bernardin durfte sich beim diesjährigen "NESTROY" über eine besondere Auszeichnung freuen. Seinen Preis nahm er allerdings nicht auf der Bühne des Wiener Volkstheaters entgegen, sondern meldete sich an einem ziemlich überraschenden Ort.

Am Sonntag, dem 22. November 2026, wurden dort die Wiener Theaterpreise verliehen. ORF III übertrug die Gala im TV. Als die Kategorie "Publikumspreis" an der Reihe war, freute sich ORF-III-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz darüber, dass Tausende Theaterfans für ihren Favoriten abgestimmt hatten. Die Wahl fiel schließlich auf Bernardin.

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Moderatorin Nadja Bernhard kündigte zunächst an: "Stefano ist nicht hier – noch nicht, er ist auf dem Weg hierher." Ganz ohne Dankesrede wollte der Gewinner den Abend aber offenbar nicht verstreichen lassen. Kurzerhand schaltete er sich per Videoanruf dazu – und lieferte dabei einen originellen Auftritt, mit dem im Saal wohl niemand gerechnet hatte.

"Das Publikum ist das Wichtigste"

Bernardin befand sich im Zuge seiner Zuschaltung am Klo einer Raststätte und filmte sich direkt vor den Pissoirs. "Hallo, ich bin auf der Toilette auf der Autobahn – das sind meine neuen Freunde", scherzte er, während im Hintergrund weitere Männer beim Urinieren zu sehen waren. Im Volkstheater brach daraufhin Gelächter aus, das Publikum applaudierte begeistert.

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In seiner Dankesrede unterstrich der Schauspieler, wie viel ihm die Auszeichnung bedeutet, und würdigte auch seine Wegbegleiter. "Das Publikum ist das Wichtigste beim Theater – ohne Publikum, ist Theater absurd! Ohne Publikum verdien ich kein Geld, weil ich bin nicht angestellt, ich bin selbstständig", erklärte er.

Zu seinen jüngsten Bühnenarbeiten zählen unter anderem die Darstellung Adolf Hitlers in "Er ist wieder da" von Thomas Birkmeir sowie seine One-Man-Show "Hamlet", für die Hubsi Kramar Idee und Regie verantwortete.

Nadja Bernhard kommentierte Bernardins außergewöhnlichen Schauplatz später mit einem treffenden Wort: "Grandios" sei diese von ihm gewählte "spezielle Bühne".