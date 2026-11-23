i Thomas Gottschalk und Ex-Frau Thea freuen sich über ihren vierten Enkel. APA-Images / APA / BARBARA GINDL "So glücklich" Außergewöhnlicher Name! Gottschalk ist wieder Opa Sohn Tristan ist erneut Papa geworden. Für Thomas Gottschalk ist es nach schweren Monaten ein ganz besonderes Glück. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 17:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach Monaten voller Sorgen gibt es endlich wieder etwas zu feiern: Thomas Gottschalk (76) ist erneut Großvater geworden. Sein jüngerer Sohn Tristan Gottschalk (37) und dessen Frau Alexa (35) haben ihr zweites gemeinsames Kind bekommen, einen Buben mit einem außergewöhnlichen Namen.

"Ich bin happy und freue mich sehr über meinen neuen Enkel. Es ist ein Junge, er heißt Banks Paris Gottschalk", verriet der Entertainer der "Bild". "Es ist eine Ehre, mit 76 Jahren Großvater sein zu dürfen."

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Oma Thea im Baby-Glück

Tristan lebt mit seiner amerikanischen Frau an der US-Ostküste, 2024 kam bereits ihre Tochter zur Welt. Aus einer früheren Beziehung hat er außerdem einen 16-jährigen Sohn. Auch Tristans älterer Bruder Roman Gottschalk (44), der mit seiner Familie in San Diego lebt, hat einen Sohn. Damit ist Thomas Gottschalk nun vierfacher Opa.

Mitfreuen darf sich auch Gottschalks Ex-Frau Thea Gottschalk (80). Auf Instagram zeigt sie sich mit dem Neugeborenen im Arm: "Huhuu, ein neues Enkelbaby in New Jersey. So glücklich."

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Für den Showmaster ist das Babyglück besonders kostbar. Im Vorjahr hatte er öffentlich gemacht, dass er an einer seltenen, aggressiven Krebsart erkrankt war. Es folgten zwei Operationen und Dutzende Bestrahlungen, im September dann die erlösende Nachricht: Der Krebs ist nicht mehr nachweisbar.

"Mir geht es den Umständen entsprechend gut", sagt Gottschalk jetzt. "Ich gehe bald wieder in Kur, meine Karina ist liebevoll an meiner Seite."