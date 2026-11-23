i Kim Kardashian unterstützt Partner Lewis Hamilton im roten Lederlook beim Grand Prix von Las Vegas. REUTERS/Jeenah Moon Grand Prix in Las Vegas In Ferrari-Rot: Kim Kardashian feuert Hamilton an Beim Formel-1-Rennen in Las Vegas drückt Kim Kardashian ihrem Freund Lewis Hamilton die Daumen. Auf der Strecke läuft es für ihn aber nicht rund. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie war seine größte Unterstützerin an der Strecke: Kim Kardashian (46) hat am Wochenende beim Formel-1-Grand-Prix von Las Vegas ihrem Freund Lewis Hamilton (41) die Daumen gedrückt. Schon beim Qualifying am Freitagabend war sie in der Ferrari-Box zu sehen, im schwarzen Ledermantel und mit dunkler Sonnenbrille.

Zum Rennen am Samstag passte sie ihren Look dann an Hamiltons Team an: Kim erschien in einem eng anliegenden Leder-Outfit in Ferrari-Rot. Vor dem Start zeigte sie sich in der Startaufstellung, unter anderem mit Sängerin Teyana Taylor und Schauspielerin Nina Dobrev.

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Crash mit Leclerc

Für Hamilton selbst wurde es allerdings kein Traumabend. Nach einem durchwachsenen Qualifying ging er nur aus dem Mittelfeld ins Rennen. Dort kam es auch noch zu einer Kollision mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc (29). Am Ende reichte es für Platz sieben. Den Sieg holte sich Max Verstappen (29).

Für Kim ist es nicht der erste Besuch an der Rennstrecke in dieser Saison. Sie war bereits in Monaco dabei, wo Hamilton Zweiter wurde, und beim Rennen in Singapur. Seit Anfang des Jahres sind die beiden ein Paar, beim Super Bowl im Februar zeigten sie sich erstmals gemeinsam.

Inzwischen gelten sie als Traumpaar der Formel 1. Hamilton soll sich auch mit Kims Kindern gut verstehen. Er schenkte ihnen sogar einen Golden-Retriever-Welpen.