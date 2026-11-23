i Im Camp von "Das große Promi-Büßen" sorgt ein Verdacht für Streit. Joyn Drei Frauen mit Symptomen Scheidenpilz-Drama bei "Das große Promi-Büßen" Nadja Großmann und Melissa Hofman vermuten eine Pilzinfektion, und werfen Anna Miltina vor, zu lange geschwiegen zu haben. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Das große Promi-Büßen" wird es intim: Nadja Großmann befürchtet, sich im Camp einen Scheidenpilz eingefangen zu haben. "Ich habe das Gefühl, dass ich einen Scheidenpilz hier bekomme", vertraut sie Mitbewohnerin Anna Miltina an. Kurz darauf klagt auch Melissa Hofman über Beschwerden.

Dann folgt der Ärger, denn Anna soll schon seit Tagen Symptome bemerkt haben. "Ich habe nach dem vierten Tag schon gesagt, dass ich eventuell etwas habe, weil ich untenrum richtige Schmerzen habe. Die haben mir eine Creme gegeben und Tabletten", erzählt sie.

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Für Nadja ein No-Go: "Hätte man mir das vor drei Tagen schon gesagt, dass hier eine etwas hat, dann wäre ich gar nicht mehr auf Toilette gegangen!" Bevor noch jemand die Gemeinschaftstoilette benutzt, will sie diese erst gründlich putzen.

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"Voll fahrlässig"

Melissa schlägt sich auf Nadjas Seite: "Nadja, ich habe es auch. Finde ich auch voll fahrlässig von Anna, dass man das nicht sagt." Auch Georgina Fleur (36) findet, man hätte die anderen warnen müssen. Die Österreicherin Raffaela Raab hält dagegen und gibt zu bedenken, dass nicht jeder wisse, ob und wie so etwas überhaupt übertragen werde.

Anna selbst fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Eine Diagnose gebe es gar nicht, die Medikamente habe sie nur vorsorglich bekommen. "Vielleicht habe ich keinen Pilz. Es war zur Vorbeugung. Jetzt Drama zu schieben und das hochzuschaukeln finde ich unfair."

Ob sich tatsächlich jemand angesteckt hat, bleibt offen. Die fünfte Staffel von "Das große Promi-Büßen" ist seit Ende Oktober auf Joyn abrufbar. Ab Dienstag, 24. November, läuft die Show zudem um 22.10 Uhr auf Sat.1.