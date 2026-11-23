i Nico Legat und Laura Parrinello waren zuletzt im "Sommerhaus der Stars" zu sehen. RTL / Lena-Luise Grellert / KI Geburtstermin während Show Verpasst Nico Legat Geburt wegen Dschungelcamp? Thorsten Legats Sohn Nico soll 2027 ins Dschungelcamp ziehen. Ausgerechnet dann erwartet seine Freundin Laura Parrinello ihr Baby. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 18:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Temptation Island", "Prominent getrennt", "Das große Promi-Büßen", "Prominent verwandt" und zuletzt das "Sommerhaus der Stars": Nico Legat (28) hat im Reality-TV schon fast alles mitgenommen. Jetzt soll er laut einem Insider des "Berliner Kurier" auch ins Dschungelcamp ziehen, genau wie einst sein Vater, Thorsten Legat (58).

Die Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet im Jänner 2027 in Australien und soll die längste in der Geschichte der Show werden. Offiziell bestätigt hat RTL allerdings noch keinen einzigen Kandidaten, auch Nico selbst schweigt zu den Gerüchten.

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Schwangerschaftstest im "Sommerhaus"

Doch brisant ist vor allem der Zeitpunkt: Nicos Freundin Laura Parrinello (26) ist schwanger. Im "Sommerhaus der Stars" hatte sie vor laufender Kamera noch einen Test gemacht, der negativ war. Beim Wiedersehen verkündete das Paar dann aber, dass Laura damals bereits schwanger gewesen sei. Laut Insider soll das Baby genau in der Zeit kommen, in der Nico im Dschungel sitzen könnte.

Kennengelernt hatten sich die beiden 2025 in einer Klinik, in der Laura als Pflegefachkraft arbeitete und Nico Patient war. Ganz ohne Drama blieb die Liebe nicht: Bei "Prominent verwandt" soll Nico seiner Laura fremdgegangen sein, heute sagen beide, sie seien damals noch kein richtiges Paar gewesen.

Schon für das Dschungelcamp 2025 soll Nico im Gespräch gewesen sein, wurde dann aber wieder aussortiert. Sollte Nico tatsächlich einziehen, dürfte eine Frage die ganze Staffel begleiten: Schafft er es rechtzeitig zur Geburt?