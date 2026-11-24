i Rea Garvey startet mit seinem ersten Weihnachtsalbum gegen starke Mitbewerber durch. Am 1. Dezember kommt er mit "Christmas Calling" in die Wiener Stadthalle. IMAGO Er kommt am 1.12 nach Wien Rea Garvey legt sich mit Mariah Carey an Mit seinem ersten Weihnachtsalbum wagt sich der "The Voice"-Juror in ein hart umkämpftes Geschäft. Angst vor Mariah Carey und Wham! hat er keine. Von David Slomo 24.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer einen neuen Weihnachtshit landen will, muss an ihnen vorbei: Mariah Carey und Wham! dominieren mit "All I Want For Christmas Is You" und "Last Christmas" Jahr für Jahr die Playlists und Charts. Mit "Christmas Calling" steigt nun auch Rea Garvey in den musikalischen Weihnachtsring.

Dass er damit ausgerechnet gegen die ganz Großen antritt, stört den Sänger überhaupt nicht. Im Gespräch mit "Heute" wird er deutlich: "Aber ich will doch mit den Größten konkurrieren."

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"Man will doch ganz oben mitspielen"

Garvey erklärt seine Einstellung mit einer durchaus ungewöhnlichen Analogie. In seinem Buch habe er über eine Bar-Schlägerei geschrieben: "Ich habe gesagt, wenn es zu einer Schlägerei kommt, dann muss man immer auf den Stärksten gehen. Mit dem musst du dich messen."

Dieses Prinzip zieht sich laut dem 53-Jährigen durch sein gesamtes Leben – und gilt offenbar auch für den Kampf um den nächsten Weihnachtsklassiker. "Ich will nicht etwas machen und dann sagen, das war mein zweitbestes Ding", erklärt er. "Man will doch ganz oben mitspielen und auch selbst dort landen. Das muss auch immer der eigene Anspruch sein."

Große Familie

Mit "Christmas Calling" stellt sich Garvey dieser Herausforderung nun erstmals mit einem kompletten Weihnachtsalbum. Inspiration dafür holt er sich aus seiner eigenen Kindheit in Irland, wo er mit sieben Schwestern aufwuchs und Weihnachten trotz wenig Geld als eine ganz besondere Zeit erlebte. Am 1. Dezember kommt der "The Voice"-Juror mit seinem Weihnachtsalbum in die Wiener Stadthalle.

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Ob Garvey tatsächlich irgendwann neben Mariah Carey und Wham! zum festen Soundtrack der Weihnachtszeit gehört, müssen die kommenden Jahre zeigen. An mangelndem Ehrgeiz dürfte es jedenfalls nicht scheitern.