i Martin (24) aus dem Bezirk Spittal an der Drau lädt drei flirtwillige Damen zu sich auf dem Hof. ATV/Rene Succaglia "Bauer sucht Frau"-Liebesalarm "10 von 10!" Diese Tirolerin haut Bauer Martin um Bei "Bauer sucht Frau" sorgt eine Tirolerin bei Martin für Herzklopfen. Alex schwebt auf Wolke sieben, während Michi eine Entscheidung treffen muss. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 13:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwoch (20.15 Uhr, JOYN & ATV) öffnet der resche Kärntner Martin (24) aus dem Bezirk Spittal an der Drau seine Hoftore für drei flirtwillige Damen. Elisa (23), Vanessa (31) und Nadja (25) wollen das Herz des jungen Landwirts erobern.

Bei den letzten Vorbereitungen bekommt Martin Unterstützung von zwei Freunden, die hoffen, dass unter den drei Hofdamen seine Traumfrau ist.

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Tirolerin landet Volltreffer

Als Erste trudelt die Tirolerin Elisa auf dem Hof ein – und sorgt bei Martin prompt für Herzklopfen. "Der erste Eindruck war sehr positiv", schwärmt die 23-Jährige. Auch der Kärntner ist hin und weg: "Von einer Skala von eins bis zehn. Zehn."

Nur mit ihrem Gastgeschenk scheint die Tirolerin zunächst weniger Eindruck zu schinden. Elisa vermutet allerdings, dass der Bauer einfach zu aufgeregt war.

Doch die Konkurrenz lässt nicht lange auf sich warten: Mit Vanessa aus dem Lavanttal bekommt Elisa Verstärkung im Kampf um Martins Herz. Und auch Nadja hat offenbar einiges vor – sie will ihren Konkurrentinnen bei ihrer Ankunft nicht nur sprichwörtlich den Marsch blasen.

Süßes Date mit Kuss-Garantie?

Bei Biobauer Alex (28) im Bezirk Kitzbühel stehen die Zeichen längst auf Liebe. Mit seiner Hofdame Leonie Sophie (20) aus Norddeutschland schwebt der Tiroler auf Wolke sieben.

Die beiden genießen ihre Zweisamkeit, gestehen sich erste Gefühle und kommen sich immer näher. Ob beim romantischen Kuchen-Date endlich der erste Kuss fällt?

Michi schickt einen Hofherrn ins Aus?

Weniger harmonisch geht es bei Waldviertler Bäuerin Michi (36) zu. Bernd (35) und Andi (33) buhlen um das Herz der Landwirtin. Doch kurz vor dem Hoffest lässt Michi die Bombe platzen: Nur einer der beiden darf sie am Abend begleiten.

Wer macht das Rennen um die Bäuerin? Fest steht: Schon am nächsten Tag fahren Michis Gefühle Achterbahn.

"Bauer sucht Frau" – mittwochs um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV.