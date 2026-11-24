i Steven Spielberg wagt sich an seinen ersten Western. IMAGO/ZUMA Press Hollywood-Überraschung Mit 79! Spielberg wagt sich erstmals an Western Die Regie-Legende betritt filmisches Neuland. Für seinen ersten Western holt sich Steven Spielberg zwei Oscar-Preisträger vor die Kamera. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 14:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dinosaurier, Außerirdische und große Hollywood-Dramen: Steven Spielberg hat in seiner jahrzehntelangen Karriere so ziemlich alles gedreht. Doch ausgerechnet an einen Western hat sich der 79-Jährige bisher noch nie gewagt. Das soll sich jetzt ändern.

Für sein neues Kinoprojekt hat der Star-Regisseur laut US-Medien bereits zwei prominente Namen im Visier. "Oppenheimer"-Star Cillian Murphy und "Hamnet"-Darstellerin Jessie Buckley sollen in dem Streifen mitspielen. Beide waren laut Spielberg von Anfang an seine Wunschbesetzung.

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Zwei Liebende auf der Flucht

Als Vorlage dient der Roman "The Heart in Winter" des irischen Autors Kevin Barry. Die Handlung führt ins Amerika des späten 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt stehen zwei Liebende, die gemeinsam die Flucht ergreifen. Auch hinter der Kamera setzt Spielberg auf geballte Hollywood-Prominenz. Das Drehbuch stammt von Paul Thomas Anderson, dessen Film "One Battle After Another" heuer gleich sechs Oscars abräumte.

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Die beiden Regisseure verbindet eine langjährige Freundschaft. Um sich auf das gemeinsame Projekt einzustimmen, sahen sie sich Dutzende Western auf klassischen 35-Millimeter-Filmrollen an. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Winter starten. 2028 soll das Werk dann in die Kinos kommen.