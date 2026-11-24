i Mit ein paar einfachen Tricks findest du die saftigsten Mandarinen beim Einkauf. iStock/ Nungning20 Fünf Tipps für den Einkauf Mandarinen: So findest du die saftigsten Früchte Mit diesen Tricks wählst du beim Einkauf garantiert die besten, saftigsten Mandarinen aus – von Gewicht bis Schale. Von Heute Life 24.11.2026, 11:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mandarinen sind kleine Vitaminbomben und in der kalten Jahreszeit ein beliebter Snack. Doch nicht jede Frucht hält, was ihre leuchtend orange Schale verspricht: Manche sind trocken, andere eher sauer oder voller Kerne. Mit ein paar einfachen Tricks findest du die saftigsten Exemplare beim Einkauf.

Das Gewicht gibt Aufschluss

Vergleiche zwei Mandarinen ähnlicher Größe. Die schwerere Frucht ist meist saftiger, denn ein höheres Gewicht weist oft auf mehr Saft hin. Ist eine Mandarine hingegen auffallend leicht, könnte sie bereits ausgetrocknet sein. Eine kleine, schwere Mandarine kann saftiger sein als eine größere, die nur optisch überzeugt. Das Gewicht verrät jedoch nicht, ob sie süß ist – dieser Trick hilft vor allem gegen trockene Früchte.

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Geruch und Schale prüfen

Riecht die Mandarine frisch und kräftig nach Zitrus, deutet das auf gute Qualität hin. Ist kaum oder kein Geruch wahrnehmbar, könnte sie unreif oder zu lange gelagert sein – dann besser liegen lassen. Auch die Schale sollte intakt sein, ohne Schimmel, feuchte Stellen oder Druckschäden. Drücke die Frucht vorsichtig: Ideal ist sie fest, gibt aber leicht nach. Sehr weiche Stellen, austretender Saft oder unangenehmer Geruch sprechen dagegen.

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Die richtige Sorte wählen

Wer kernlose Mandarinen bevorzugt, sollte auf die Sortenbezeichnung achten. Satsumas sind meist kernlos oder enthalten nur wenige Kerne und lassen sich leicht schälen. Clementinen sind oft süß und aromatisch, können aber Kerne haben. Auch Nadorcott-Mandarinen, manchmal unter dem Namen Afourer verkauft, sind oft kernarm und überzeugen mit intensivem Aroma.

Reife und Frische erkennen

Ein Blick auf die Abrissstelle verrät viel: Sie sollte möglichst weiß und hell sein. Eine braune Stelle deutet darauf hin, dass die Frucht schon länger vom Ast getrennt ist. Die Schale sollte fest und kaum eindrückbar sein – gibt sie leicht nach, hat die Mandarine wohl schon Saft verloren. Mandarinen mit Stiel und grünen Blättern sind meist besonders frisch. Blätter dürfen auch leicht trocken sein, solange die Frucht sonst in gutem Zustand ist.

Mandarinen richtig lagern

Mandarinen solltest du kühl und gut belüftet lagern und nicht lange in geschlossenen Beuteln aufbewahren. Wichtig zu wissen: Mandarinen reifen nach der Ernte nicht mehr nach – saure Früchte werden also auf der Fensterbank nicht süßer.