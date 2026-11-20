i Anstoßen ohne Stress: Manche Weihnachtsmärkte haben sogar bis 23 Uhr geöffnet. Helmut Graf Weihnachtsflair Punsch-Genuss bis 23 Uhr! Hier in Wien geht das Viele Weihnachtsmärkte sperren bereits um 21 oder 22 Uhr zu. Es gibt allerdings Ausnahmen – an diesen Orten können Wiener bis 23 Uhr Punsch trinken. Von Wien Heute 20.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Punschsaison ist eröffnet! Seit Anfang November laden zahlreiche Adventmärkte in Wien zum gemütlichen Beisammensein ein. Ob klassischer Orangenpunsch, Glühwein, Feuerzangenbowle oder ausgefallene Kreationen: Die Auswahl ist groß. Doch spätestens um 22 Uhr ist auf vielen Märkten Schluss.

Wer nach der Arbeit noch mit Freunden anstoßen oder am Wochenende länger im Freien bleiben möchte, hat dennoch einige Möglichkeiten. Besonders im Alten AKH und auf einer exklusiven Dachterrasse in der Innenstadt können Punschfans bis 23 Uhr verweilen.

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Adventmarkt im Alten AKH

Eine der längsten Öffnungszeiten unter den klassischen Wiener Weihnachtsmärkten bietet das Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien im Alten AKH (Wien-Alsergrund). Im ersten Hof an der Alser Straße warten zahlreiche Stände mit Punsch, Glühwein, kulinarischen Spezialitäten und Kunsthandwerk auf die Besucher.

Weihnachtsmärkte ohne Gedränge i ?

Besonders für Nachtschwärmer interessant: Donnerstags, freitags und samstags hat der Adventmarkt bis 23 Uhr geöffnet. An den übrigen Tagen schließen die Stände früher. Das Weihnachtsdorf ist noch bis 23. Dezember geöffnet. Von Montag bis Mittwoch kann von 14 bis 22 Uhr gefeiert werden, donnerstags und freitags von 14 bis 23 Uhr, samstags von 11 bis 23 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr.

Punsch mit Blick über die Dächer Wiens

Wer seinen Punsch lieber mit Aussicht genießt, wird auf der Dachterrasse des Luxushotels "The Ritz-Carlton" am Schubertring 5–7 (City) fündig. Dort ist seit 6. November die "Lillet Winter Terrace" der Atmosphere Rooftop Bar geöffnet. Bis 3. Jänner 2027 können Besucher täglich von 16 bis 23 Uhr Punsch und andere winterliche Getränke mit Blick über die Wiener Innenstadt genießen.

An der Punschhütte werden neben klassischem Punsch und Glühwein auch heiße Schokolade sowie winterliche Aperitifs wie Lillet Hot Apple und Lillet Hot Berry ausgeschenkt. Wer Hunger bekommt, kann sich mit Gulaschsuppe, Kartoffelgulasch oder Buchteln mit Marillenmarmelade und warmer Vanillesauce stärken.

Punsch in der Gondel am Hoteldach

Eine Besonderheit sind fünf beheizte Original-Skigondeln aus Salzburg. In den gemütlichen Gondeln finden jeweils vier bis sechs Personen Platz. Serviert wird unter anderem Raclette mit Öfferl-Brot, Trüffelhonig, eingelegtem Gemüse, Salami, Spargel und Kartoffeln. Auch eine Variante mit Trüffelkäse steht zur Auswahl.

Die kleine (vier Personen) und die große Gondel (sechs Personen) können für einen Timeslot von 1,5 oder zwei Stunden gebucht werden (pro Person 60 Euro). Hinzu kommen die Kosten für das Raclette oder den "Festive Afternoon Tea".

Neues Angebot für Tee-Freunde

Der Nachmittags-Tee ist heuer neu und wird täglich von 12.45 bis 15.45 Uhr angeboten. Zur Auswahl stehen zwei Varianten mit süßen und pikanten Spezialitäten, darunter Hummer, Kaviar, Roquefort, Scones, Cheesecake und Christstollen. Die Preise liegen bei 55 beziehungsweise 75 Euro pro Person.

Wer bis 22 Uhr Punsch trinken möchte, hat natürlich noch mehr Möglichkeiten: Auf dem Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz (City) können Besucher ab 20. November freitags und samstags bis 22 Uhr verweilen.

Hier gibt's Punsch bis 22 Uhr

Auch der Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater öffnet am 20. November seine Pforten. Dort gibt es neben Punsch und Glühwein auch Live-Musik und kulinarische Spezialitäten. Die Stände haben regulär bis 22 Uhr geöffnet.

Wer lieber auf einem traditionellen Christkindlmarkt bleibt, kann am Rathausplatz bis 22 Uhr Punsch trinken. Auch die Gastro-Stände auf den Weihnachtsmärkten Am Hof (City) und im Türkenschanzpark (Währing) haben bis 22 Uhr geöffnet.