i Steak Dude Laurenz Krenn legt sich mit den Wiener Linien an. Nach einem Polizeieinsatz droht ihm nun eine Vertragsstrafe von 1.000 Euro für weitere Verstöße. Steak Dude Steak Dude ist sauer 1.000 Euro Strafe fürs Grillen in der Wiener U6 Influencer Steak Dude kochte in Wiens U-Bahn-Stationen auf. Jetzt drohen ihm die Wiener Linien mit 1.000 Euro Strafe. Der Influencer ist sauer. Von Niklas Burger 20.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der als "Steak Dude" bekannte Koch-Influencer Laurenz Krenn hat bereits in ganz Europa und Nordamerika seine Steaks gebraten und kostenlos an Passanten verteilt. Doch ausgerechnet in Wien sorgen seine Kochvideos jetzt für mächtig Ärger. Die Wiener Linien haben ihm eine Unterlassungserklärung geschickt, in der eine Vertragsstrafe von 1.000 Euro für jeden weiteren Verstoß gegen die Hausordnung vorgesehen ist.

Mit Steakmesser in U-Bahn

Angefangen hat alles mit einem Kochvideo in einer U-Bahn. Die Wiener Linien forderten Krenn auf Instagram auf, die Aufnahme wegen Verstößen gegen die Hausordnung zu löschen. Der Influencer entfernte das Video zunächst, machte eine gefilmte Person unkenntlich und lud es erneut hoch. Auch den möglichen Regelverstoß durch das Hantieren mit einem Steakmesser räumte er ein.

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Bei seinem nächsten Dreh in Floridsdorf trug Krenn erstmals ein T-Shirt mit der Aufschrift "Wiener Banditen", angelehnt an das Logo der Wiener Linien. Damit kritisiert er angeblich die erhöhten Ticketpreise. Während dort noch alles problemlos verlief, eskalierte die Situation beim nächsten Dreh in der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße.

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Probleme mit Polizei

Seine Follower hatten zuvor über den Drehort abgestimmt. Kaum war die Kochstation am Bahnsteig aufgebaut, erschienen laut Krenn drei Mitarbeiter der Wiener Linien und zwei Polizisten. Er wurde kontrolliert und des Platzes verwiesen. Die Mitarbeiter hätten ihm erklärt, dass sie angewiesen worden seien, hart durchzugreifen, behauptet der Influencer.

Wiener Linien drohen mit 1.000 Euro Strafe

Kurz nach dem Polizeieinsatz holte Krenn seine Post ab und fand darin eine Unterlassungserklärung der Wiener Linien. Darin soll er sich verpflichten, künftig keine Videos mit regelwidrigen Inhalten in deren Anlagen und Zügen zu produzieren und bereits veröffentlichte Aufnahmen zu entfernen. Für jeden weiteren Verstoß gegen die Hausordnung sieht das Schreiben eine Vertragsstrafe von 1.000 Euro vor.

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Krenn denkt allerdings nicht daran, eine solche Verpflichtung einfach hinzunehmen und zu unterschreiben. "Die glauben auch, ich bin auf der Nudelsupp'n daher gschwommen", ärgert sich der Influencer. Mit einer Strafe für den Vorfall in der Gumpendorfer Straße rechnet er ohnehin. Den Vorwurf, Fluchtwege blockiert zu haben, weist er entschieden zurück. Er habe am Bahnsteig sogar ausdrücklich darauf geachtet, niemanden zu behindern.

Keine Öffi-Aktion mehr

Konsequenzen zieht der Influencer trotzdem: Weitere Kochvideos in den Anlagen der Wiener Linien werde es definitiv nicht mehr geben.

Wiener Linien verteidigen Vorgehen

Die Wiener Linien verweisen gegenüber "Heute" auf die Sicherheit der Fahrgäste. "Unsere Beförderungsbedingungen gelten auch für Influencer", stellt das Unternehmen klar. Krenn habe mit seinen Videos gleich gegen mehrere Vorschriften verstoßen.

Messer und Gaskocher verboten

Verboten seien unter anderem das Hantieren mit Gaskochern und Messern, das Verstellen von Fluchtwegen sowie Filmen ohne Genehmigung. "Sollte es zu einer Notbremsung kommen, könnte ein Messer im Fahrzeug massiven Schaden anrichten", warnen die Wiener Linien.

Auch keine Drehgenehmigung

Da die Videos aus den Räumlichkeiten der Wiener Linien nicht gelöscht wurden, mussten rechtliche Schritte eingeleitet werden. Auch die Unterlassungserklärung sei deshalb aufgesetzt worden. Eine Drehgenehmigung sei grundsätzlich möglich, allerdings nur, wenn weder Fahrgäste noch der Betrieb gestört oder gefährdet werden.

Diese Voraussetzungen seien im Fall des Steak Dude nicht erfüllt, so die Wiener Linien.