i Insgesamt fünf Produkte standen zur Auswahl. VKI Teurer, aber weniger drin! Diese Mogelpackung regt im Supermarkt am meisten auf Knapp 6.000 Österreicher haben abgestimmt: Rama kassiert die Konsum-Ente 2026. Der Ärger über weniger Inhalt ist riesig. Von Heute Life 24.11.2026, 19:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Ärger im Einkaufswagen ist groß: Die Rama-Margarine ist zur ärgerlichsten Lebensmittel-Mogelpackung des Jahres gewählt worden. Knapp 6000 Menschen beteiligten sich an der Abstimmung zur "KONSUM-Ente 2026" des Vereins für Konsumenteninformation (VKI). Rund die Hälfte aller Teilnehmer stimmte für die Margarine von Rama. Besonders sauer stößt vielen auf, dass der Becher gleich groß bleibt, der Inhalt aber immer weniger wird.

Gleicher Becher, immer weniger Margarine

Schon 2022 schrumpfte der Inhalt des Bechers von ursprünglich 500 auf 450 Gramm. Seit dem Frühjahr 2026 stecken sogar nur noch 400 Gramm in der Verpackung – die äußerlich gleich geblieben ist.

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Die Rama sorgt mit weniger Inhalt und höherem Preis für Ärger. VKI

Gleichzeitig wurde das Produkt teurer. Kosteten 450 Gramm einst 1,99 Euro, waren für 400 Gramm zeitweise 2,59 Euro fällig. Auf die Menge gerechnet bedeutet das einen Preisanstieg von rund 46 Prozent.

Der Hersteller verweist auf gestiegene Kosten und den Verpackungshinweis "Weniger Inhalt – gleiche Qualität". Seit April 2026 müssen solche Mengenreduktionen im Handel unter bestimmten Voraussetzungen aufgrund des Anti-Mogelpackungs-Gesetzes gekennzeichnet werden.

Pistaziencreme verliert ihren wichtigsten Inhalt

Auch Platz zwei sorgt für wenig Freude im Supermarktregal. Die Ruben’s Pistaziencreme erhielt rund 18 Prozent der Stimmen. Hier geht es nicht um weniger Inhalt, sondern um eine schlechtere Rezeptur bei gleichbleibendem Preis.

Im Winter 2025 hatte das Produkt bei einem VKI-Geschmackstest noch mit 45 Prozent Pistazien überzeugt. Wenig später entdeckten Konsumenten eine neue Variante: Statt 45 waren nur noch 15 Prozent Pistazien enthalten. Verpackungsdesign und Preis von 2,99 Euro blieben gleich.

Der Hersteller Interfood erklärte auf Anfrage, dass das ursprüngliche Produkt aus strategischen Gründen ausgelistet worden sei. Das Phänomen nennt sich "Skimpflation": Weniger Qualität zum selben Preis.

KONSUM-Ente 2026 - diese 5 Produkte stehen zur Wahl i ?

Sechs Kekse versprochen, aber anders verteilt

Auf Platz drei landeten die Bardollini Pistachio Cookies mit rund 15 Prozent der Stimmen. Die Verpackung erweckt durch ihre Größe und die Kennzeichnung "6 pcs" den Eindruck, dass sechs gefüllte Schokokekse den Karton ordentlich ausfüllen.

Doch ein Blick in die Kunststoffschale zeigt ein anderes Bild: Während sich in den beiden äußeren Mulden jeweils zwei Kekse befinden, liegt in den mittleren Mulden jeweils nur ein Stück. Die freien Plätze werden durch erhöhte Kunststoffböden ersetzt. Hersteller Coleste verweist auf gestiegene Rohstoffpreise und den Schutz der empfindlichen Kekse.

Hunderte Beschwerden über Preise und Füllmengen

Wie groß der Unmut beim Einkauf ist, zeigen auch die Zahlen des VKI: Bis Mitte November 2026 gingen rund 550 Beschwerden auf der Plattform Lebensmittelcheck ein. 37 Prozent davon drehten sich um den Preis oder das Gewicht von Lebensmitteln.

Die jährliche Wahl zur KONSUM-Ente soll auf Produkte aufmerksam machen, bei denen Aufmachung, Kennzeichnung oder Werbung aus Sicht der Konsumenten irreführend sein können. Dafür wählt der VKI aus den eingegangenen Meldungen fünf Kandidaten aus, über die anschließend abgestimmt wird.