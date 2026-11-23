i Aus einem Postverteilerzentrum nahe dem Grazer Hauptbahnhof verschwanden mehr als 30 Pakete. iStock / Andrey Zhuravlev Polizei staunte nicht schlecht Einkaufswagen voll Beute – Paketdieb fliegt auf Ein Einbruch in ein Grazer Postverteilerzentrum brachte einem 28-Jährigen Beute im Wert von 35.000 Euro ein. Doch weit kam er damit nicht. Von Österreich Heute 23.11.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein übervoller Einkaufswagen wurde einem mutmaßlichen Paketdieb in Graz zum Verhängnis. Am Samstag gegen 23 Uhr fiel ein 28-jähriger Ungar einer Polizeistreife am Europaplatz beim Hauptbahnhof auf. Zuvor hatte bereits ein Zeuge auf den verdächtigen Mann aufmerksam gemacht.

Als die Beamten den Einkaufswagen kontrollierten, stießen sie auf zahlreiche mutmaßlich gestohlene Waren. Der 28-Jährige wurde auf der Stelle festgenommen, wie die "Kleine Zeitung" berichtet.

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Über 30 Pakete aufgebrochen

Die Ermittlungen führten die Polizei zu einem nahegelegenen Postverteilerzentrum. Dort soll der Mann Stunden zuvor das Gelände ausgekundschaftet, einen Zaun überklettert und sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft haben.

Mehr als 30 Pakete soll er anschließend an sich genommen haben. Für den Abtransport bediente er sich zunächst eines Rollwagens aus dem Lager, später eines ebenfalls gestohlenen Müllcontainers.

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In einer abgelegenen Tiefgarageneinfahrt öffnete der Verdächtige einen Großteil der Pakete und sortierte seine Beute. Besonders wertvolle Gegenstände packte er in einen Einkaufswagen – darunter hochwertige Grafikkarten, Elektrogeräte, Gutscheine und Kleidung.

Mit dem voll beladenen Wagen machte er sich auf den Rückweg zum Hauptbahnhof. Dort war seine Flucht zu Ende.

35.000 Euro Schaden – Täter gesteht

Die Polizei konnte sämtliche Pakete und Gegenstände sicherstellen. Der entstandene Schaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Bei seiner ersten Einvernahme schwieg der 28-Jährige noch. Angesichts der Ermittlungsergebnisse legte er später jedoch ein umfassendes Geständnis ab.

In Ungarn war der Mann bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannt und wurde von den dortigen Behörden gesucht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.