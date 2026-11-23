i Zwölf Millionen Euro warten seit Juli auf einen unbekannten Lotto-Gewinner aus der Steiermark. Denise Auer Rätsel um Lotto-Millionär 12 Millionen gewonnen – doch keiner holt das Geld Seit Monaten wartet ein Mega-Gewinn in der Steiermark auf seinen Besitzer. Statt des echten Glückspilzes melden sich nun andere bei den Lotterien. Von Österreich Heute 23.11.2026, 15:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwölf Millionen Euro auf dem Konto – davon können die meisten nur träumen. Für einen unbekannten Lotto-Spieler aus der Steiermark könnte dieser Traum längst Wirklichkeit sein. Doch der Glückspilz lässt weiter auf sich warten.

Bereits im Juli wurden mit einem in der Obersteiermark abgegebenen Lottoschein die sechs Richtigen getippt. Der Gewinn: satte zwölf Millionen Euro. Bis heute hat sich niemand gemeldet, um das Geld abzuholen.

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"Würde eine Million nehmen"

Während der tatsächliche Gewinner weiterhin unbekannt ist, klingelt beim Lotto-Kundenservice offenbar trotzdem das Telefon. Wie Günter Engelhart von Casinos Austria der "Kleinen Zeitung" erzählt, melden sich immer wieder Spaßvögel.

Die Anrufer geben dabei durchaus zu, dass sie nicht gewonnen haben. Trotzdem wollen sie über den ungewöhnlichen Fall plaudern. Irgendwann komme dann lachend der Vorschlag: "Also, ich würde schon eine oder zwei Millionen davon nehmen", berichtet Engelhart.

Gewinner könnte im Ausland sein

Dass sich der Millionär auch Monate nach der Ziehung nicht gemeldet hat, bereitet Engelhart noch keine Sorgen. Es habe bereits Fälle gegeben, in denen Gewinner noch länger auf sich warten ließen.

Warum der steirische Glückspilz seinen Gewinn nicht einfordert, bleibt unklar. Möglicherweise hält sich die Person länger im Ausland auf. Auch die Urlaubszeit wurde bereits als mögliche Erklärung genannt. Fest steht bislang nur, dass der entscheidende Lottoschein in der Obersteiermark abgegeben wurde.

Nach drei Jahren ist das Geld weg

Für den unbekannten Gewinner läuft allerdings die Zeit. Insgesamt drei Jahre bleiben, um den Millionengewinn geltend zu machen. Sollte sich bis dahin niemand melden, fließen die zwölf Millionen Euro in einen Topf für Sonderauszahlungen. Das Geld wird dann für andere Lotto-Gewinne verwendet.

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Noch ist also genügend Zeit, den entscheidenden Schein zu finden – vorausgesetzt, der Glückspilz weiß überhaupt von seinem unglaublichen Gewinn.