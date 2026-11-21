i Parfüms, Spirituosen und Erotikartikel: Die Polizei entdeckte Waren im Wert von mehreren tausend Euro. iStock Diebesgut im Auto Ladendieb (54) hatte es auf Erotikartikel abgesehen Nach einem Ladendiebstahl in Seiersberg durchsuchte die Polizei das Auto eines 54-Jährigen – und wurde dabei fündig. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 22:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 54-Jähriger soll in einem Drogeriemarkt in Seiersberg gestohlen haben. Bei einer Kontrolle seines Autos entdeckte die Polizei zahlreiche weitere Waren im Wert von mehreren tausend Euro.

In Seiersberg (Bezirk Graz-Umgebung) hat die Polizei am Samstagnachmittag einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen.

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Gegen 15.45 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt zu einem Diebstahl. Alarmierte Polizisten griffen rasch ein und nahmen den 54-jährigen Tatverdächtigen noch auf dem Parkdeck fest.

Parfüm, Alkohol und Erotikartikel

Bei der anschließenden Durchsuchung seines Autos machten die Beamten einen größeren Fund. Im Fahrzeug lagen hochpreisige Parfüms, teure Spirituosen, Lebensmittel und Erotikartikel.

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Außerdem stellten die Polizisten eine für Diebstähle präparierte Tasche sowie diverses Werkzeug sicher.

Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der 54-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Diebstählen laufen.