i Am Landesgericht Graz wurde er zu neun Jahren Haft verurteilt. (Symbolbild). iStock Mit Strafe nicht einverstanden Brutaler Raubversuch – vor Gericht tobt der Angeklagte Eine Taxilenkerin wehrte sich im Dezember 2025 gegen einen bewaffneten Afghanen. Neun Jahre Haft fasste er für die Tat aus – und tobte vor Gericht. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 17:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Taxilenkerin entging im Dezember 2025 nur knapp einem bewaffneten Überfall. Ihr Fahrgast hatte bei Graz plötzlich eine Pistole gezückt und versucht, sie aus dem Auto zu zerren. Der Täter wurde zu neun Jahren Haft verurteilt. Nun bestätigte das Oberlandesgericht Graz die Strafe – der Mann reagierte mit einer Schimpftirade.

Am 21. Dezember 2025 stieg der damals 30-jährige Afghane kurz nach 5.30 Uhr am Taxistandplatz in der Grazer Landhausgasse in das Fahrzeug einer 58-Jährigen, berichtet die "Krone". Er gab an, zum Flughafen gebracht werden zu wollen. Kurz nach 6 Uhr ließ er die Lenkerin bei einer Bushaltestelle nahe dem Badesee Copacabana im Kalsdorfer Ortsteil Forst anhalten.

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Dort zückte er plötzlich eine Pistole und erklärte: "Das ist ein Überfall!" Die Frau versuchte zunächst, durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Daraufhin stieg der Täter aus, öffnete die Fahrertür und wollte sie aus dem Wagen zerren. Die Taxilenkerin wehrte sich und alarmierte per Kurzwahl ihren Ehemann. Schließlich konnte sie die Tür schließen und mit dem Taxi flüchten.

Täter zu neun Jahren Haft verurteilt

Ermittler des Landeskriminalamtes überführten den Mann wenige Tage später. Die Taxilenkerin identifizierte ihn eindeutig. Am Landesgericht Graz wurde er zu neun Jahren Haft verurteilt. Gegen das Urteil legte er Berufung ein. Bei der Verkündung hatte er noch mit dem Argument reagiert: "Es war ja nur ein Versuch!"

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Vor dem Oberlandesgericht Graz argumentierte sein Verteidiger laut Bericht, die Strafe sei zu hoch. Es sei eine Spielzeugpistole verwendet worden, die allerdings nie gefunden wurde. Außerdem sei keine Beute gemacht worden und das Opfer habe die Tat gut verkraftet. "Und ich denke, dass er daraus gelernt hat", sagte der Verteidiger.

Oberlandesgericht bestätigt Urteil

Der Senat unter Vorsitz wies die Berufung nach kurzer Beratung ab. Der Mann habe vier einschlägige Vorstrafen, die Tat sei unter Gewalt und Drohung begangen worden und das Opfer verletzt worden. Mildernd sei lediglich zu berücksichtigen, dass es beim Versuch geblieben sei.

"Wir erkennen hier also keinen Korrekturbedarf. Die Strafe passt so", erklärte die Senatspräsidentin. Der Verurteilte reagierte laut "Krone" anschließend vor dem Saal mit einer heftigen Schimpftirade, tobte vor Gericht. Das Urteil ist nun rechtskräftig.