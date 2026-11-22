i Die Polizisten machten eine ungewöhnliche Entdeckung imago stock&people Beifahrer erst 13 Jahre Bursch (15) fährt mit gestohlenem Auto durch Graz Ein 81-Jähriger vermisst plötzlich sein Auto! Stunden später stoppt die Polizei den Wagen. Am Steuer sitzt ein 15-Jähriger, daneben ein Bub (13). Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 10:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Graz! Ein 81-jähriger Mann meldete am Samstagabend (21. November) sein Auto als gestohlen. Nur wenige Stunden später tauchte der Wagen wieder auf – allerdings mit einem völlig unerwarteten Lenker. Am Steuer saß ein erst 15-jähriger Jugendlicher, auf dem Beifahrersitz ein 13-Jähriger, der zuvor als vermisst gemeldet worden war.

Der Autobesitzer hatte seinen Pkw im unmittelbaren Nahbereich der Polizeiinspektion Graz-Kärntnerstraße abgestellt. Als er bemerkte, dass das Fahrzeug verschwunden war, erstattete er Anzeige.

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Polizei entdeckt gestohlenen Wagen

Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein. Zunächst fehlte von dem gestohlenen Pkw allerdings jede Spur. In der Nacht auf Sonntag (22. November) wurden Polizisten gegen 1 Uhr während ihres Streifendienstes schließlich auf das gesuchte Fahrzeug aufmerksam.

Der Lenker fiel durch mehrere Verkehrsübertretungen auf. Daraufhin stoppten die Einsatzkräfte das Auto im Bereich der Grottenhofstraße und führten eine Kontrolle durch.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 15 Jahre alt war. Der Jugendliche stammt aus Graz und steht im Verdacht, an dem Autodiebstahl beteiligt gewesen zu sein. Die Polizisten nahmen den Burschen fest.

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Doch auch sein Beifahrer sorgte für eine Überraschung: Neben dem 15-Jährigen saß ein erst 13 Jahre alter Grazer, der zuvor als abgängig gemeldet worden war. Die Beamten brachten den jüngeren Jugendlichen auf die Polizeiinspektion.

Jugendlicher wieder auf freiem Fuß

Nach den Vernehmungen wurde die Staatsanwaltschaft Graz eingeschaltet. Diese ordnete an, den 15-jährigen Tatverdächtigen auf freiem Fuß anzuzeigen. Der Jugendliche musste somit nicht in Haft bleiben. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Für den 81-jährigen Autobesitzer nahm der Vorfall hingegen ein erfreuliches Ende: Sein gestohlener Wagen konnte sichergestellt werden und sollte ihm noch im Laufe des Sonntags zurückgegeben werden.

Wie die Jugendlichen an das Fahrzeug gelangten und welche Rolle der 13-Jährige bei dem Vorfall spielte, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor.