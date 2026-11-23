Blitz-Einbruch in der Steiermark! In der Nacht auf Montag hatten es bislang unbekannte Täter auf ein Elektrofachgeschäft in Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) abgesehen. Mit brachialer Gewalt verschafften sie sich Zutritt – dann musste alles blitzschnell gehen.
Gegen 1.20 Uhr schlugen die Einbrecher die Scheibe der elektrischen Eingangstür ein. Als Tatwerkzeug dürfte laut Polizei eine Holzaxt verwendet worden sein.
Danach ging alles ganz schnell: Innerhalb von nur zweieinhalb Minuten schnappten sich die Täter offenbar gezielt mehrere Smartphones. Wie viele Geräte tatsächlich gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar.
Anschließend flüchteten die Unbekannten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.
Auch die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen.