i Die Täter raubten das Geschäft innerhalb weniger Minuten aus. iStock Hatten es auf Handys abgesehen Unter drei Minuten – Täter räumten Geschäft aus Mitten in der Nacht schlugen Unbekannte in Fürstenfeld zu. In nur zweieinhalb Minuten räumten sie ein Elektrogeschäft aus und verschwanden. Von Österreich Heute 23.11.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blitz-Einbruch in der Steiermark! In der Nacht auf Montag hatten es bislang unbekannte Täter auf ein Elektrofachgeschäft in Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) abgesehen. Mit brachialer Gewalt verschafften sie sich Zutritt – dann musste alles blitzschnell gehen.

Täter hatten es auf Handys abgesehen

Gegen 1.20 Uhr schlugen die Einbrecher die Scheibe der elektrischen Eingangstür ein. Als Tatwerkzeug dürfte laut Polizei eine Holzaxt verwendet worden sein.

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Danach ging alles ganz schnell: Innerhalb von nur zweieinhalb Minuten schnappten sich die Täter offenbar gezielt mehrere Smartphones. Wie viele Geräte tatsächlich gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar.

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Polizei fahndet nach Einbrechern

Anschließend flüchteten die Unbekannten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

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Auch die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen.