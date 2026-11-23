Ein Verkehrsunfall in Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) endete am Sonntagabend für eine dreiköpfige Familie im Krankenhaus. Ein 66-jähriger Grazer war gegen 17.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Grazer Straße im Ortsteil Rabnitz in Richtung Graz unterwegs.
In einer Linkskurve kam der Wagen auf der nassen Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.
Seine 51-jährige Beifahrerin und der gemeinsame zehnjährige Sohn, der auf der Rückbank saß, wurden vorsorglich ins LKH Graz gebracht. Bei dem Buben waren keine sichtbaren Verletzungen erkennbar. Auch der 66-Jährige wurde in das Krankenhaus eingeliefert.