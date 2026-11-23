i ? Familie im Spital Vater verliert Kontrolle! Auto kracht bei Crash in Baum Ein Familienausflug endete in Kumberg mit einem Unfall. Ein Auto krachte gegen einen Baum. Alle drei Insassen mussten ins Spital. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 06:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Verkehrsunfall in Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) endete am Sonntagabend für eine dreiköpfige Familie im Krankenhaus. Ein 66-jähriger Grazer war gegen 17.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Grazer Straße im Ortsteil Rabnitz in Richtung Graz unterwegs.

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In einer Linkskurve kam der Wagen auf der nassen Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

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Familie ins Spital gebracht

Seine 51-jährige Beifahrerin und der gemeinsame zehnjährige Sohn, der auf der Rückbank saß, wurden vorsorglich ins LKH Graz gebracht. Bei dem Buben waren keine sichtbaren Verletzungen erkennbar. Auch der 66-Jährige wurde in das Krankenhaus eingeliefert.