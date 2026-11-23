i Mario Kunasek (r.) mit Bundesparteiobmann Herbert Kickl Helmut Graf FPÖ schon bei 44 Prozent Steirer-Beben: Kunasek am Weg zur "Absoluten" Die "Grüne Mark" präsentiert sich politisch tiefblau. Nach zwei Jahren im Amt enteilt Landeschef Mario Kunasek in lichte Umfrage-Höhen. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 09:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die neueste Polit-Umfrage löst ein politisches Beben aus: Die Freiheitlichen erreichen in einer aktuellen Sonntagsfrage für die Steiermark bereits 44 Prozent – Landeschef Mario Kunasek und seine FPÖ marschieren in Richtung Absolute Mehrheit.

Das zeigt eine Umfrage des Instituts OGM im Auftrag des steirischen FPÖ-Landtagsklubs, über die die "Kronen Zeitung" zuerst berichtet hat.

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ÖVP bei 17 Prozent, SPÖ bei 15 Prozent

Abgeschlagen auf Platz zwei und nicht einmal halb so stark liegt laut der aktuellen Erhebung die ÖVP mit 17 Prozent. Knapp dahinter folgt die SPÖ mit 15 Prozent. Der Abstand zwischen den beiden Parteien beträgt damit nur zwei Prozentpunkte.

Die Grünen erreichen in der Sonntagsfrage 11 Prozent. Die KPÖ kommt auf 7 Prozent, die NEOS müssen mit nur noch 4 Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.

FPÖ stärker als ÖVP und SPÖ zusammen

Besonders auffällig: Nach seinen ersten beiden Amtsjahren liegt die FPÖ von Landeshauptmann Mario Kunasek mit 44 Prozent sogar zwölf Prozentpunkte über dem gemeinsamen Wert von ÖVP und SPÖ. Die beiden Parteien kommen zusammen nur auf 32 Prozent.

Auch der Vergleich mit der Landtagswahl im November 2024 zeigt deutliche Veränderungen. Damals erreichten die Freiheitlichen 34,8 Prozent. In der neuen Umfrage liegen sie damit rund neun Prozentpunkte über ihrem Wahlergebnis.

Video: Kunasek in einem aktuellen "Heute"-Interview

Anders sieht es bei den beiden ehemaligen Landeshauptmannparteien aus. Die ÖVP erreichte bei der Wahl 2024 noch knapp 27 Prozent, die SPÖ rund 21 Prozent. Beide gaben stark nach und können Kunasek aktuell nichts entgegensetzen.

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Kunasek auch bei Direktwahl vorne

Zusätzlich wurde eine fiktive Direktwahl des Landeshauptmanns abgefragt. Dabei erreicht Mario Kunasek 48 Prozent. ÖVP-Chefin Manuela Khom kommt auf 13 Prozent, SPÖ-Chef Max Lercher auf 11 Prozent. Die nächste reguläre Landtagswahl in der Steiermark steht im Spätherbst 2029 an.