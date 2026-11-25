i Tiere der drei Gnadenhöfe von "Animal Spirit" wünschen sich auch ein paar Kleinigkeiten vom Christkind. Bild: Animal Spirit Tierischer Advent In Ruhe alt werden! Gnadenhöfe schreiben Wunschzettel Ponys brauchen Winterdecken, Ziegen eine Kratzbürste: Animal Spirit sammelt Weihnachtswünsche für Tiere auf drei Gnadenhöfen. Von Heute Tierisch 25.11.2026, 13:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Animal Spirit möchte seinen Tieren auf drei Gnadenhöfen in Nieder- und Oberösterreich zu Weihnachten besondere Wünsche erfüllen. Dafür sucht der Verein Menschen, die mit einer Spende helfen. Die Tiere sollen nicht nur gut versorgt sein, sondern auch mehr Abwechslung und Lebensfreude im Alltag bekommen.

Viele der Schützlinge haben eine schwierige Vergangenheit hinter sich. Sie mussten Vernachlässigung oder schlechte Haltungsbedingungen erleben und lange auf ein Leben ohne Angst warten. Auf den Gnadenhöfen dürfen sie endlich zur Ruhe kommen. Wie es in einer APA-OTS-Aussendung heißt, gehören neben Futter und medizinischer Versorgung auch Beschäftigung, Rückzugsmöglichkeiten und kleine Glücksmomente zum Alltag der Tiere.

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Die Ponys wünschen sich warme Winterdecken in der passenden Größe, die Ziegen eine neue Kratzbürste. Auch robuste Heusäcke stehen auf der Wunschliste.

Im Winter steigen die laufenden Kosten zusätzlich. Neben tierärztlicher Betreuung, Hufschmied und der Instandhaltung von Ställen und Gehegen braucht der Verein mehr Heu, damit alle Tiere ausreichend versorgt sind. Die Heukosten sind heuer wegen der Trockenheit stark gestiegen.

Die Bilder des Tages i ?

Alle Weihnachtswünsche und Spendenmöglichkeiten finden sich auf der Weihnachtsseite von ANIMAL SPIRIT unter dem Motto "Ein Herz für unsere Schützlinge". Wer die Gnadenhöfe besuchen und die Tiere kennenlernen möchte, kann sich telefonisch anmelden.