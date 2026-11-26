i Der erste Schnee ist auch für Hunde etwas ganz besonderes. iStock©AleksandarNakic Tierisch erste Male Das denkt dein Hund beim ersten Schnee Kalt, weiß und überall: Wenn ein Hund zum ersten Mal in seinem Leben Schnee entdeckt, wird der gewöhnlichste Spaziergang zum großen Abenteuer. Von Heute Tierisch 26.11.2026, 07:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gestern war die Welt noch völlig in Ordnung. Der Garten war grün, die Wiese roch nach Wiese und das Lieblingsbäumchen stand an seinem gewohnten Platz. Doch über Nacht hat offenbar jemand die gesamte Landschaft mit einer weißen Substanz überzogen. Für einen Hund, der zum ersten Mal Schnee erlebt, dürfte dieser Anblick ungefähr so verwirrend sein wie für uns ein plötzlich pinkfarbener Himmel.

Wo ist meine Wiese hin?

Hunde nehmen ihre Umwelt vor allem über ihre Nase wahr. Eine frische Schneedecke verändert allerdings die Verteilung und Intensität vieler vertrauter Gerüche. Dazu kommen die ungewohnte Beschaffenheit des Bodens, die Kälte an den Pfoten und das leise Knirschen unter den Ballen. Selbst die Geräuschkulisse verändert sich, weil frischer Pulverschnee Schall schluckt.

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Kein Wunder also, wenn der vierbeinige Schnee-Neuling zunächst etwas skeptisch eine Pfote hebt und Frauchen oder Herrchen einen vorwurfsvollen Blick zuwirft. Frei nach dem Motto: "Du hast das bestellt, oder?"

Erst probieren, dann eskalieren

Ist die anfängliche Skepsis überwunden, verwandeln sich viele Hunde in ausgelassene Schneemonster. Da wird mit der Schnauze durch die weiße Pracht gepflügt, nach Schneeflocken geschnappt und gehüpft wie ein junges Reh. Besonders lustig wird es, wenn der erste geworfene Schneeball plötzlich auf dem Boden spurlos verschwindet. Ein physikalisches Phänomen, das so manchen Vierbeiner an seinem Verstand zweifeln lassen dürfte.

Die ungewohnten Sinneseindrücke und die neue Beschaffenheit des Untergrunds können den natürlichen Spiel- und Erkundungstrieb unserer Hunde ordentlich ankurbeln. Die berühmten "Zoomies" – jene plötzlichen, wilden Flitzerunden – sind bei begeisterten Schneefans deshalb keine Seltenheit.

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Nicht jeder Hund wird zum kleinen Yeti

Während sich so mancher Husky vermutlich fragt, warum das Wetter nicht immer so herrlich sein kann, möchte der kleine, kurzhaarige Artgenosse unter Umständen sofort wieder zurück auf die Couch. Wie ein Hund auf seinen ersten Schnee reagiert, hängt von seinem Temperament, seiner Kälteempfindlichkeit und seinen bisherigen Erfahrungen ab.

Gerade Welpen sollte man deshalb selbst entscheiden lassen, in welchem Tempo sie das weiße Wunderland erkunden möchten. Niemand muss zum begeisterten Wintersportler werden – auch nicht auf vier Pfoten.

Achtung! Kein All-you-can-eat-Buffet!

So verlockend die weiße Pracht auch schmeckt, übermäßiges Schneefressen kann bei empfindlichen Hunden zu Magen-Darm-Beschwerden führen. Besonders problematisch ist verunreinigter Schnee mit Streusalz oder anderen Schadstoffen. Nach dem Spaziergang sollten außerdem die Pfoten auf Eisklümpchen kontrolliert werden.

Ansonsten gilt: Kamera zücken und genießen! Denn diesen herrlich ungläubigen Gesichtsausdruck, wenn der eigene Hund zum ersten Mal bis zum Bauch im Schnee versinkt, gibt es schließlich nur einmal im Leben.