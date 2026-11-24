Augen auf und Blick nach oben! Am Dienstag wartet auf die Österreicher ein besonderes Himmels-Spektakel. Der sogenannte Supermond lässt den Erdtrabanten größer und heller erscheinen.
Exakt um 15.53 Uhr wurde die Vollmondphase erreicht, in Wien ging der Mond bereits um 15.28 Uhr auf.
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Ein "Heute"-Leser begleitete das Natur-Spektakel über Wiens Dächern genau mit und sendete der Redaktion ein atemberaubendes Video davon zu.
Doch was steckt hinter dem Phänomen? Weil der Mond auf einer elliptischen Umlaufbahn um die Erde kreist, schwankt seine Entfernung zu unserem Planeten. Heute sind es nur rund 361.000 Kilometer.
Ein Supermond kann im Vergleich zu einem besonders erdfernen Vollmond um bis zu 14 Prozent größer und 30 Prozent heller erscheinen. Besonders beeindruckend ist der Anblick knapp über dem Horizont – vorausgesetzt, die Wolken spielen mit.
Wer das Himmels-Schauspiel heute verpasst, darf sich auf ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk freuen: Ausgerechnet am Heiligen Abend, dem 24. Dezember, kommt uns der Erdtrabant noch näher. Mit einer Entfernung von rund 356.740 Kilometern beschert er uns dann den größten Vollmond des Jahres.