i Amy und Petra haben mit dem Vorfall im Juli noch immer zu kämpfen. Leserreporter Schock für Dackel und Frauerl Bulliger Hund attackiert "Amy" – 2.638 € Tierarztkosten Ein mächtiger XL Bully soll in Himberg (NÖ) einen Dackel schwer verletzt haben. Die Besitzerin droht nun auf den Tierarztkosten sitzen zu bleiben. Von Justine Gull 24.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Spaziergang in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) wurde für Dackeldame "Amy" im Sommer zum Albtraum: Ein American Bully XL (Anm.: American Bully XL ist laut Wikipedia die größte Variante des American Bully) soll sich im Juli plötzlich von seiner Betreuerin losgerissen und den Vierbeiner angegriffen haben.

"Amy" wurde dabei schwer verletzt. "Er packte meinen Hund sofort an der Kehle und verbiss sich", erklärt die Besitzerin Petra im "Heute"-Talk.

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Erst Verletzungs-, dann Rechnungs-Schock

Die Folgen: Eine Rechnung der Tierklinik in Höhe von 2.638 Euro. Sofort schaltete die Niederösterreicherin einen Anwalt ein. Jedoch sollen sowohl der Hundebesitzer als auch die damalige Hundebetreuerin des angreifenden Hundes jegliche Schuld von sich gewiesen haben.

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"Psychische Folgeschäden"

"Neben der finanziellen Belastung leiden wir bis heute unter den psychischen Folgeschäden des Angriffs", schildert Petra.

Denn nun droht auch noch ein finanzieller Schaden in der Höhe von knapp 3.000 Euro. Die Besitzerin des Dackels droht auf den Kosten sitzenzubleiben.

Petra unter Schock

Gegenüber "Heute" bestätigte die Pressestelle der Polizei Niederösterreich den Einsatz. Die Anzeige wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft ermittelt, wie eine Pressesprecherin erklärt.

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Bei der Niederösterreicherin sitzt der Schock noch immer tief: Nach dem Vorfall musste auch sie sich psychologisch betreuen lassen – eine Bestätigung liegt der Redaktion vor.

"Weiß nicht, wie ich mir das leisten kann"

"Ich weiß nicht, wie ich mir die Tierarztkosten und den Anwalt leisten kann! Dabei wurde ja mein Hund unverschuldet attackiert. Ich verstehe nicht, wieso auf der Seite des Bully XL keine Schuld eingestanden wird", erklärt Petra.

Ob sich doch noch eine Lösung finden lässt, ist derzeit noch offen.