i Am Sonntag kam es in der Donaustadt zu einer tödlichen Attacke auf einen Malteser. Screenshot Google Maps/iStock Drama in der Donaustadt Tödliche Attacke auf Hund in Wien – zwei Anzeigen 2 Hunde attackierten in Wien einen Malteser, der noch vor Ort starb. Sowohl die Hundehalterin als auch der Begleiter des Maltesers wurden angezeigt. Von Justine Gull 23.11.2026, 20:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Spaziergang endete am Sonntagabend für einen kleinen Hund tödlich! In der Santifallerstraße in der Wiener Donaustadt wurde ein Malteser von zwei großen Hunden attackiert und so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle verstarb. Bei den Angreifern handelte es sich allerdings nicht um Listenhunde, sondern um Hunde der Rasse Presa Canario.

Wie die Wiener Polizei gegenüber "Heute" erklärte, war ein 68-jähriger Mann mit dem Malteser eines Freundes unterwegs, als es zu der tragischen Attacke kam. Zwei große, angeleinte Hunde der Rasse Presa Canario gingen auf den kleinen Vierbeiner los und verletzten ihn schwer. "Der Malteser verstarb an Ort und Stelle an seinen Verletzungen", bestätigte eine Polizeisprecherin.

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Zwei Personen angezeigt

Die 20-Jährige, die mit den beiden Presa Canarios unterwegs war, soll nach der Attacke die Flucht ergriffen haben. Polizeibeamte konnten sie jedoch im Nahbereich ihrer Wohnung ausfindig machen.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der jungen Frau um die Freundin des eigentlichen Hundebesitzers. Die 20-Jährige wurde angezeigt.

Bei einer weiteren Klärung kam brisantes ans Licht: Der Malteser soll nicht angeleint gewesen sein. Auch für den 68-Jährigen kam es somit zur Anzeige.