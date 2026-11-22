i Schwerer Unfall am Wiener Handelskai Leserreporter Schwer Crash in Wien Citroën kracht gegen Lichtmast – vier Verletzte Nächtlicher Crash am Wiener Handelskai! Ein Citroën-Minivan krachte gegen einen Lichtmast und landete in der Leitplanke. Von Maxim Zdziarski 22.11.2026, 22:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unfall in der Nacht am Wiener Handelskai! Gegen 2.30 Uhr kam es im zweiten Bezirk auf Höhe der Brigittenauer Brücke zu einem Verkehrsunfall. Ein Citroën C4 Picasso war in Fahrtrichtung Klosterneuburg unterwegs, als er gegen einen Lichtmast krachte und anschließend auf der Leitplanke hängen blieb. Alle vier Insassen wurden bei dem Unfall verletzt, zwei davon schwer. Es dürfte sich dabei um Familienangehörige handeln.

Mann (33) erleidet Wirbelsäulenverletzungen

Besonders schwer erwischte es einen 33-jährigen Mann. Er erlitt Verletzungen an der Wirbelsäule sowie mehrere Prellungen. Auch eine 23-jährige Frau wurde schwer verletzt. Sie zog sich mutmaßlich einen Schulterbruch zu.

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Ein weiterer 33-jähriger Mann kam mit leichteren Verletzungen davon. Er erlitt Prellungen und Rissquetschwunden. Auch ein 14-jähriger Jugendlicher wurde bei dem Crash verletzt und zog sich Prellungen zu.

Wie Berufsrettungssprecherin Corina Had gegenüber "Heute" bestätigte, wurden alle vier Verletzten notfallmedizinisch versorgt. Neben der Berufsrettung Wien standen auch Einsatzkräfte der Johanniter, des Samariterbundes und des Roten Kreuzes im Einsatz. Die Berufsfeuerwehr Wien wurde daraufhin von der Rettung alarmiert.

Feuerwehr muss Minivan bergen

Zwei Feuerwehrfahrzeuge mit insgesamt acht Einsatzkräften rückten zur Unfallstelle aus. Da der beschädigte Citroën nicht einfach weggefahren werden konnte, mussten die Feuerwehrleute schweres Gerät einsetzen.

Mithilfe eines Ladekrans wurde der Minivan aus der Leitplanke gehoben und anschließend an einer sicheren Stelle abgestellt. Wie Feuerwehrsprecher Lukas Schauer gegenüber "Heute" erklärte, dauerte der Einsatz etwas länger als eine Stunde. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.