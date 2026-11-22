i Polizeieinsatz in Wien (Archiv) Leserreporter Mädchenbande gefasst Erst 13! Bub soll drei Trafiken überfallen haben Die Wiener Polizei hat mutmaßliche Räuber ausgeforscht. Ein 13-Jähriger soll Trafiken überfallen und drei Mädchen sollen Passanten attackiert haben. Von Maxim Zdziarski 22.11.2026, 13:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schläge, Tritte und brutale Überfälle mitten auf der Straße! Das Landeskriminalamt Wien hat nach intensiven Ermittlungen gleich mehrere mutmaßliche Serientäter ausgeforscht. Besonders erschreckend: Die Verdächtigen sind gerade einmal 13 und 14 Jahre alt.

Bub (13) soll Trafiken ausgeraubt haben

Im Visier der Ermittler steht ein 13-jähriger Österreicher. Er soll am 9. und 10. November gleich drei Trafiken in Wien-Favoriten überfallen haben. Dabei ging der Bub laut Polizei immer ähnlich vor: Er soll die Angestellten bedroht und teilweise Gewalt angewendet haben, um an Bargeld zu gelangen.

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Bei einem der Überfälle wurde eine Mitarbeiterin verletzt. Die Kriminalbeamten konnten den mutmaßlichen Täter schließlich ausforschen und zeigten ihn an. Weil der Bub erst 13 Jahre alt ist, gilt er in Österreich noch als strafunmündig.

Mädchen-Trio soll Frauen brutal attackiert haben

Auch in mehreren anderen Wiener Bezirken trieb laut Polizei eine mutmaßliche Jugendbande ihr Unwesen. Drei erst 14-jährige Mädchen stehen im Verdacht, Ende September und Anfang Oktober insgesamt sechs Raubüberfälle begangen zu haben.

Die Taten ereigneten sich in Margareten, Mariahilf, Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus. Ihre Opfer waren überwiegend Frauen zwischen 42 und 68 Jahren.

Die Jugendlichen sollen ihre Opfer auf offener Straße, häufig in der Nähe von Parks, angesprochen und Bargeld oder Zigaretten gefordert haben. Blieb die Beute aus, sollen die Mädchen gewalttätig geworden sein. Laut Polizei entrissen sie ihren Opfern Handtaschen, stießen sie zu Boden oder attackierten sie mit Schlägen und Tritten.

Eine Verdächtige bereits im Gefängnis

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte das Landeskriminalamt auch die drei 14-Jährigen identifizieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Mädchen vorläufig festgenommen. Eine der Verdächtigen wurde bereits in eine Justizanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen zeigen, wie jung mutmaßliche Täter bei schweren Raubdelikten in Wien teilweise sind. Während der 13-Jährige aufgrund seines Alters strafunmündig ist, können die drei 14-Jährigen bereits strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.