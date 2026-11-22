i Das Opfer (16) sprach im Sommer 2025 mit "Heute" über den Missbrauch im Schwimmbad. APA / Heute Angriff im Wellenbecken Missbrauchs-Opfer (16) brach in "Heute" Schweigen Eine 16-Jährige schilderte nach einem Badbesuch in Wien sexuelle Übergriffe. Eineinhalb Jahre später wurden alle vier Angeklagten freigesprochen. Von Maxim Zdziarski 22.11.2026, 07:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sollte ein unbeschwerter Nachmittag mit Freundinnen im Wiener Laaerbergbad werden. Doch für die im Juni 2025 erst 16-jährige Wienerin endete der Ausflug mit Tränen, Angst und einem Polizeieinsatz. "Heute" sprach direkt nach dem Vorfall mit dem Mädchen und seiner Mutter Nadine D. über die schweren Vorwürfe gegen vier Männer.

Rund eineinhalb Jahre später ist der Fall nun vor Gericht gelandet. Am Mittwoch wurden am Wiener Landesgericht alle vier Angeklagten freigesprochen. Für die Familie ist die Entscheidung ein schwerer Schlag.

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"Plötzlich haben uns fünf Männer umzingelt"

Die Ereignisse jenes Nachmittags haben sich tief in das Gedächtnis der Jugendlichen eingebrannt. Um exakt 15.22 Uhr erhielt ihre Mutter einen Anruf. Am anderen Ende war ihre weinende Tochter, die zunächst kaum ein Wort herausbrachte. "Mir ist das Herz in die Hose gerutscht", schilderte Nadine D. damals gegenüber "Heute".

Was ihre Tochter anschließend erzählte, ließ die Wienerin erstarren. Das Mädchen berichtete, im Wellenbecken von mehreren Männern bedrängt worden zu sein. "Wir waren im Wellenbecken, als uns plötzlich fünf Männer umzingelten", erzählte die 16-Jährige im "Heute"-Interview.

Einer der Männer soll eine Freundin weggestoßen haben. Die Jugendliche selbst sei unter Wasser gedrückt worden. Dabei habe sie eine Hand im Intimbereich gespürt. Einer der Männer habe zudem versucht, ihr den Bikini auszuziehen. "Ich kann es gar nicht in Worte fassen", so die Schülerin. Sie habe sich in einer regelrechten Schockstarre befunden.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133

Mutter fand Tochter weinend im Schwimmbad

Als Nadine D. im Laaerbergbad eintraf, fand sie ihre Tochter völlig aufgelöst vor. Ein Bademeister hatte bereits die Polizei verständigt. Zwei Männer im Alter von damals 31 und 41 Jahren wurden noch vor Ort als Tatverdächtige identifiziert. Beide bestritten die Anschuldigungen.

Für die Familie begann danach eine belastende Zeit. Die Jugendliche konnte nach dem Vorfall kaum schlafen und nahm psychologische Hilfe in Anspruch. Auch ihre Mutter war erschüttert. "Ich hätte nie gedacht, dass ein Nachmittag im Freibad gefährlich sein kann", erklärte sie damals gegenüber "Heute".

Schwere Vorwürfe vor Gericht

Eineinhalb Jahre später mussten sich schließlich vier bulgarische Staatsbürger vor dem Wiener Landesgericht verantworten. Laut Anklage sollen die Mädchen im Wasser festgehalten, untergetaucht und sexuell bedrängt worden sein.

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Bei einer Jugendlichen soll ein Bikinioberteil geöffnet und die Hose zur Seite gezogen worden sein. Ein weiterer sexueller Übergriff wurde von der Staatsanwaltschaft zudem als Vergewaltigung eingestuft. Doch die vier Angeklagten bestritten weiterhin die Vorwürfe.

Gericht glaubt Mädchen – trotzdem Freisprüche

Am Mittwoch folgte schließlich die Entscheidung: Alle vier Männer wurden freigesprochen.

Das Gericht erachtete die Aussagen der Jugendlichen zwar als glaubwürdig. Allerdings konnte nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, welcher der Angeklagten für welche konkrete Handlung verantwortlich gewesen sein soll.

Damit reichte die Beweislage für eine strafrechtliche Verurteilung nicht aus. Die vier Männer wurden im Zweifel freigesprochen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

"Ich fühle mich vom Staat alleingelassen"

Für Nadine D. ist der Ausgang des Verfahrens nur schwer zu verkraften. Nach eineinhalb Jahren des Wartens hatte die Mutter auf eine andere Entscheidung gehofft. "Ich bin wütend auf die Gesetzgebung", erklärte sie gegenüber der "Krone".

Besonders schmerzt sie, dass ihre Tochter weiterhin unter den Folgen des Erlebten leidet. Das Gerichtsverfahren habe die Familie zusätzlich belastet. "Ich fühle mich vom Staat alleingelassen", sagt die Mutter. Dabei hätten ihre Tochter und deren Freundinnen nichts anderes gewollt, als einen schönen Nachmittag im Schwimmbad zu verbringen.

Schon nach dem Vorfall hatte Nadine D. gegenüber "Heute" einen eindringlichen Wunsch geäußert: "Mädchen sollen sich am Nachmittag im Bad treffen und Spaß haben können – ohne sexuell belästigt zu werden."

Nach den vier Freisprüchen bleibt bei der Familie vor allem eines zurück: große Enttäuschung über den Ausgang des Verfahrens und der Schmerz, der sich nach den Übergriffen bei den jungen Mädchen ins Gedächtnis gebrannt hat.