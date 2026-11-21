i Rettungseinsatz in Wien (Archiv) Leserreporter Drama in der Donaustadt Horror-Crash mit Linienbus – Biker (16) stirbt in Wien Tragödie in der Donaustadt! Ein erst 16-jähriger Motorradfahrer kollidierte am Freitag mit einem Linienbus. Für den Jugendlichen jede Hilfe zu spät. Von Maxim Zdziarski 21.11.2026, 12:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tödlicher Verkehrsunfall am Freitagabend in Wien-Donaustadt! Gegen 23.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Schafflerhofstraße mit der Niklas-Eslarn-Straße zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Motorrad. Für den erst 16-jährigen Biker endete der Unfall tödlich.

Motorrad kracht gegen Linienbus

Nach ersten Erhebungen der Polizei war der Linienbus auf der Schafflerhofstraße unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Niklas-Eslarn-Straße geradeaus überqueren.

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Zur selben Zeit näherte sich der 16-jährige Motorradlenker vom Telephonweg kommend und fuhr in die Niklas-Eslarn-Straße ein. Auch er wollte die Kreuzung überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision. Der Jugendliche erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Ersthelfer kämpfen um Leben des Bikers

Unmittelbar nach dem Unfall begannen andere Verkehrsteilnehmer mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Auch die alarmierten Einsatzkräfte kämpften um das Leben des 16-Jährigen.

Doch sämtliche Bemühungen blieben erfolglos. Der Notarzt der Berufsrettung Wien konnte schließlich nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Wie genau es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kommen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.